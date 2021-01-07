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В Челябинской области за время пандемии с ковидом справились более 23 тысяч южноуральцев

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В Челябинской области за время пандемии с ковидом справились более 23 тысяч южноуральцев

В Челябинской области за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 справились с вирусом 23 тысячи 189 южноуральцев, в том числе за последние сутки – 105 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на седьмое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 532 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 348).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

С начала пандемии в области выявлено в общей сложности 38 тысяч 221 инфицированный ковидом, за прошедшие сутки еще у 297 южноуральцев подтвердился коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Непосредственно от ковидной пневмонии умерли четверо человек – двое мужчин в возрасте 39 и 70 лет и две женщины 70 и 83 лет.

Кроме того, за сутки умерло еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – две женщины 58 и 63 лет и двое мужчин 69 и 73 лет.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 354 пациента с коронавирусной инфекцией, у 569 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 785 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.