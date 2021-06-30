В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом

В Челябинской области с начала пандемии скончались три тысячи три жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 785 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 218 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Накануне отмечен антирекорд по числу умерших от ковида южноуральцев. За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло четверо). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 185 новых случаев, что на 3,4% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 179 случаев, был прирост – 4,1%).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 66 тысяч 263 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 156 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 152). С начала пандемии 60 тысяч 946 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 267 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 249 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.