В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне

В Челябинской области суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией уже неделю держится практически на одном уровне, то чуть снижаясь, то немного повышаясь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 93 жителей региона (аналогичный показатель был зарегистрирован и 13 июля). Днем ранее был выявлен 91 инфицированный). Среди заболевших восемь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 127 пациентов, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее - 73).

За сутки скончался один житель, заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – трое южноуральцев).

С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 826 человек, вылечились 323 тысячи 212 жителей. За этот период ковид оборвал жизни девяти тысяч 24 южноуральцев. Из них семь тысяч 746 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 21 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 548 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 583 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.