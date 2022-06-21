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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младен
21.06.2022

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21.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.06.2022

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21.06.2022

Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»
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21.06.2022 11:37

В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне

В Челябинской области суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией уже неделю держится практически на одном уровне, то чуть снижаясь, то немного повышаясь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 93 жителей региона (аналогичный показатель был зарегистрирован и 13 июля). Днем ранее был выявлен 91 инфицированный). Среди заболевших восемь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 127 пациентов, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее - 73).

За сутки скончался один житель, заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – трое южноуральцев).

С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 826 человек, вылечились 323 тысячи 212 жителей. За этот период ковид оборвал жизни девяти тысяч 24 южноуральцев. Из них семь тысяч 746 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 21 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 548 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 583 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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21.06.2022

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21.06.2022 11:09

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21.06.2022 10:45

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21.06.2022 10:34

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21.06.2022 10:29

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17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»