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В Челябинской области зафиксирован незначительный рост заболеваемости коронавирусом

Общество
Сегодня, 13:10
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня на один случай (было 95).

На утро восьмого августа в регионе подтверждено 12 621случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3654 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 166 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8649 южноуральцев. Методами ИФА и ПЦР проведено 424 197 тестов.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

В Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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