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Заболеваемость пошла на спад

В Челябинской области зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:31
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 121).

На утро первого августа в регионе подтверждены 11 913 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки этот диагноз подтвержден еще у 119 человек. Всего в Челябинской области за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 3602 южноуральца.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 206 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8015 южноуральцев.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР было проведено 401061 исследование на коронавирус. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России.

Напомним, в регионе до девятого августа действует режим повышенной готовности. Необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию. И, конечно, не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. При первых признаках недомогания - обращаться к врачу.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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