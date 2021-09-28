В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 915 классов, по ковиду - 13

В Челябинской области продолжается увеличиваться число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), но темп роста сократился.

«На карантин по ОРВИ закрыты 915 классов в 215 школах области», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В понедельник, 27 сентября, прервали обучение 907 классов в 224 школах. Прирост за сутки составил 0,8% (днем ранее - 9,9%).

Уменьшилось и число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Постепенно сельские школы выходят с карантина. Закрытыми на карантин по ОРВИ остаются 14 школ в девяти территориях региона», - уточнили в ведомстве. Накануне временно приостановили очное обучение 17 школ в 12 территориях.

Кроме того, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в пяти школах региона 13 классов Южноуральска и Снежинска не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Днем ранее не учились из-за ковида ученики 16 классов в семи школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 14 групп (накануне - 15 групп).

По причине острой респираторной вирусной инфекции остается на карантине один сельский детский сад в Аргаяшском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 77 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.