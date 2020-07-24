В Челябинской области закупят 10 цистерн для подвоза питьевой воды жителям

В Челябинской области приобретут 10 специальных машин для подвоза воды жителям муниципальных образований, где в связи с аномально жарким летом и засухой обострилась ситуация с водоснабжением.

Соответствующее решение о приобретении цистерн для питьевой воды принял губернатор Алексей Текслер. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

В 2020 году в регионе, начиная с мая, отмечаются высокие температуры воздуха (на семь и выше градусов превышают климатическую норму). Аномальная жара (и, как следствие засуха), большой водоразбор (в том числе и на полив) и аварийное состояние инфраструктуры привели к проблемам с водоснабжением.

«Из-за установившейся жаркой погоды в июле с проблемой водоснабжения столкнулись следующие муниципальные районы: Златоустовский, Копейский городские округа, Саткинский, Варненский, Брединский, Еманжелинский, Увельский, Нязепетровский и Нагайбакский муниципальные районы», - уточнили в министерстве строительства и инфраструктуры области.

Алексей Текслер распорядился закупить за счет средств бюджета автоцистерны для обеспечения подвоза питьевой воды для нужд населения в период аварий и засушливой погоды.

«Я принял решение приобрести за счет областного бюджета 10 спецмашин хорошо себя зарекомендовавших моделей наших отечественных производителей», - сообщил губернатор и уточнил, ёмкости цистерн - от трех до десяти кубометров воды.

«Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой», – отметил Алексей Текслер. Губернатор поручил главам организовать размещение спецтранспорта по кустовому принципу и представить ему предложения по схеме дислокации.

Предлагается поделить Челябинскую область на четыре условных куста. В каждом будут определены узловые точки, где будут сосредоточены спецмашины.

В минстрое уточнили, исходя из запроса машины направят в девять муниципалитетов. Две цистерны выделены Копейскому городскому округу. По одной – в Еманжелинский и Увельский районы. Это центр региона. Ранее в центральном кусте машину предоставили Еткульскому району.

В горнозаводской зоне спецмашины получат Златоуст и Саткинский район, в южном кусте – Брединский, Варненский и Нагайбакский районы. На севере области новая цистерна придет в Нязепетровский район, в прошлом году ее получили Верхний Уфалей и Карабаш.

Таким образом, в случае возникновения ЧС время следования спецмашин с водой до любой точки области составит не более двух часов.

Ранее Алексей Текслер поручил главам и министерству строительства области провести инвентаризацию и актуализацию всех систем и схем водоснабжения. Необходимо будет взять на баланс всё бесхозяйное имущество (ремонт таких сетей за бюджетные средства невозможен). По словам губернатора, эту работу нужно завершить в самый короткий срок, определить системные решения на годы вперёд.

В минстрое уточнили, планы капитальных ремонтов и модернизации объектов инфраструктуры муниципалитеты должны представить к сентябрю. Инвентаризацию сетей водоснабжения и водоотведения необходимо провести до конца текущего года, уточнил минстрой.

В администрации Еманжелинского района рассказали, на сегодня прорабатывается вопрос по проектированию дополнительной водной магистрали в поселке Батуринский до насосной станции, чтобы решить проблему водоснабжения поселка. В поселке Борисовка для решения проблемы водоснабжения уже осуществляется монтаж закольцовки водной магистрали. Определен земельный участок для начала проектирования строительства накопительных емкостей на въезде в город, в районе поселка Северный.

В Увельском районе для решения проблемы летнего дефицита питьевой воды главам сельских поселений поручено организовать работу по восстановлению колодцев на приусадебных участках жителей и бурению скважин для технической воды, которую можно использовать для полива огородов и других нужд.

Территориям предстоит также подготовить заявки и проектно-сметную документацию на участие в государственных программах. В 2020 году объемы финансирования Челябинской области в рамках государственной программы «Чистая вода» (входит в национальный проект «Экология») увеличены в три раза. Регион получит 226 миллионов 84 тысячи рублей на реализацию мероприятий по федеральному проекту (в 2019 году было выделено более 96 миллионов).

Увеличение объемов финансирования программы позволит активнее продолжить работу по повышению качества питьевой воды для жителей региона, подчеркивают в минстрое.

«Вода – один из самых социально значимых вопросов и именно главы муниципалитетов несут персональную ответственность за качественное водоснабжение населения, - предупреждал глав Алексей Текслер.