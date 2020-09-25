В Челябинской области завоют сирены. Плановая проверка систем оповещения населения состоится второго октября и продлится три часа: с 11-ти до двух.

Как отмечают в министерстве общественной безопасности региона, единый сигнал «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, установленными на крышах зданий, а также на территориях ряда южноуральских предприятий.

Проверки систем оповещения поводятся два раза в год для контроля технического состояния электросирен и громкоговорителей и отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов.

Услышав звуки электросирены, нужно немедленно включить радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тексты сообщений будут передаваться пять минут.

Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств.

Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области всегда в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и передаются контрольные сигналы.

В рамках совершенствования действующей системы оповещения министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов).