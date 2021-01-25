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В Челябинской областной службе занятости отставка вслед за недавним назначением

Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области 54-летний Игорь Маклаков покинет занимаемый пост.

Соответствующее постановление об отставке госслужащего подписал губернатор Алексей Текслер 22 января 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорь Маклаков занимал должность заместителя начальника Главного управления по труду и занятости области с 14 декабря 2018 года.

Игорь Анатольевич будет освобожден от замещаемой должности и с ним расторгнут служебный контракт с первого февраля 2021 года. О причинах, которые побудили Игоря Маклакова уволиться с государственной службы, не сообщается.

Напомним, с 19 января 2021 года заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области был назначен Николай Барышников. Новый зам приступит к своим обязанностям. Для него установлен трехмесячный испытательный срок, говорится в постановлении.

В настоящий момент у начальника областной службы занятости 52-летнего Владислава Смирнова (на этом посту с 21 июля 2010 года) один первый заместитель (41-летний Александр Шегуров) и два зама (одну должность занимал Игорь Маклаков, вторую 34-летний Николай Барышников).