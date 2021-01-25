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В Челябинской областной службе занятости отставка вслед за недавним назначением

Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области 54-летний Игорь Маклаков покинет занимаемый пост.

Соответствующее постановление об отставке госслужащего подписал губернатор Алексей Текслер 22 января 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорь Маклаков занимал должность заместителя начальника Главного управления по труду и занятости области с 14 декабря 2018 года.

Игорь Анатольевич будет освобожден от замещаемой должности и с ним расторгнут служебный контракт с первого февраля 2021 года. О причинах, которые побудили Игоря Маклакова уволиться с государственной службы, не сообщается.

Напомним, с 19 января 2021 года заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области был назначен Николай Барышников. Новый зам приступит к своим обязанностям. Для него установлен трехмесячный испытательный срок, говорится в постановлении.

В настоящий момент у начальника областной службы занятости 52-летнего Владислава Смирнова (на этом посту с 21 июля 2010 года) один первый заместитель (41-летний Александр Шегуров) и два зама (одну должность занимал Игорь Маклаков, вторую 34-летний Николай Барышников).

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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Всероссийская дрифт-битва пройдет под Челябинском
21.01.2021 14:15
СК: заведующий кафедры УралГУФК взятки брал от студентов
21.01.2021 14:10
В Челябинской области мошенник попался на продаже трактора
21.01.2021 14:09
В Челябинской области за сутки еще два класса закрыли на карантин по ОРВИ
21.01.2021 14:08
Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая избила дочь в аэропорту
21.01.2021 14:02
Начальник учреждения ГУФСИН Бакала получил условный срок за разрешение проносить наркотики
21.01.2021 13:53
ЗСО проконтролирует сохранение кадров при ликвидации горздрава в Челябинске и Карталах
21.01.2021 13:48
Прокуратура встала на защиту многодетной семьи, которую обидела администрация Челябинска
21.01.2021 13:35
Южноуральские росгвардейцы высадят кедры в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны
21.01.2021 12:48
Южноуральца наградили медалью МЧС России
21.01.2021 12:46
В Магнитогорске мужчина в ИВС съел листы с признательными объяснениями
21.01.2021 12:39
Депутаты ЗСО озабочены частой сменой министров здравоохранения в Челябинской области
21.01.2021 12:35
Лаборант челябинского юридического колледжа повесился в спортзале
21.01.2021 12:32
Ледяная пещера в Чебаркуле привела к уголовному делу
21.01.2021 12:07
Челябинцы выбирают Смолинку
21.01.2021 11:50
Заведующий кафедрой УралГУФК задержан при получении взятки
21.01.2021 11:48
В Челябинской области в лобовом ДТП фуры и легковушки погибли двое
21.01.2021 11:38
В двух учреждениях ГУФСИН Челябинской области ввели карантин по коронавирусу
21.01.2021 11:35
Российским детям хотят упростить выезд за рубеж
21.01.2021 11:25
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают 12,5 тысячи человек
21.01.2021 10:45
Более 60% челябинцев не готовы рассуждать о качестве российской вакцины
21.01.2021 10:42
В Челябинской области в жутком ДТП с панелевозом погибла заведующая детсадом
21.01.2021 10:24
Ущерб свыше миллиона рублей: в Челябинске задержана похитительница сыров
21.01.2021 10:13
Неожиданные результаты удалось получить с помощью видеокамер «Ростелекома»
21.01.2021 10:12
Открытие пунктов вакцинации в вузах Челябинской области пока под вопросом
21.01.2021 09:33
ММК внедряет в промышленную эксплуатацию облачную систему закупок
21.01.2021 09:26
В нацпарке «Зигальга» обустраивают новый экологический маршрут
21.01.2021 09:18
Прокуратура заявила о нарушениях в СИЗО Челябинска, где был найден труп «Тесака»
20.01.2021 21:23
Молодежь заинтересовалась ценными бумагами
20.01.2021 20:23
Авария на теплосетях в Челябинске устранена раньше намеченного срока
20.01.2021 19:24
В четверг в Челябинской области снегопады прекратятся
20.01.2021 18:26
До конца января в Челябинскую область поступит еще 55,6 тысячи доз вакцины от ковида
20.01.2021 17:55
«ЭКО дозор-74» наводит чистоту на южноуральских водоемах
20.01.2021 17:47
В Копейске один класс изолирован после контакта с больным COVID-19
20.01.2021 17:45
Экс-глава Чебаркуля сел на шесть лет
20.01.2021 17:27
В Челябинской области похитителю трансформатора повезло остаться в живых
20.01.2021 17:27
В Пласте будут судить похитителей золота
20.01.2021 17:26
Анонсы событий и мероприятий на 21 января
20.01.2021 17:18
Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится
20.01.2021 17:16
В Челябинске иностранец, находящийся в федеральном розыске, попался в руки полиции, придя в миграционную службу
20.01.2021 17:06
Пьяный челябинец усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение
20.01.2021 17:04
В Челябинской области панелевоз протаранил легковушку на трассе
20.01.2021 16:59
Челябинскстат опубликовал неутешительные данные о росте смертности южноуральцев
20.01.2021 16:57
Пьяный челябинец усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение
20.01.2021 16:55
Дорожники объяснили, чем отличаются неблагоприятные метеоусловия от опасных
20.01.2021 16:29
Инициативу Алексея Текслера начали реализовывать на федеральном уровне
20.01.2021 15:50
В Копейске задержан мужчина, убивший жену монтировкой
20.01.2021 15:48
В челябинских школах проводят не массовое тестирование на ковид, а плановый мониторинг
20.01.2021 15:47
В Челябинской области раскрывается лишь половина преступлений
20.01.2021 15:19
Исследование: южноуральцы предпочитают путешествовать, знакомиться в онлайн и покупать лотерейные билеты
20.01.2021 15:18
Безруков заявил о начале проверки по факту захламления пруда и леса в Катав-Ивановске
20.01.2021 15:08
Тепло в домах жителей Челябинска, которые пострадали из-за коммунальной аварии, появится вечером
20.01.2021 15:05
«Ариант» произвел более 90 миллионов бутылок вина и реализовал свыше 92 тысяч тонн мясной продукции
20.01.2021 14:28
Прокуратура Челябинска начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой жители в мороз остались без тепла
20.01.2021 14:07
Челябинцы стали жертвами собственной беспечности и мобильного банка
20.01.2021 13:38
Поселок в Челябинской области остался без воды
20.01.2021 13:24
Южноуральцы остались без медалей домашнего мемориала по прыжкам в высоту и с шестом
20.01.2021 13:20
В Челябинске из-за снегопада изменили работу катков
20.01.2021 13:18
В Челябинске скоро назовут имя будущей набережной озера Смолино
20.01.2021 13:16
В изоляторе в Красноармейском районе покончил с собой подросток, которому грозил пожизненный срок
20.01.2021 13:09
ЮУТПП: 29 лет на защите интересов предпринимателей
20.01.2021 12:17
Челябинское УФАС проверит рекламу «С банным 2021!»
20.01.2021 12:08
В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию
20.01.2021 12:08
Значки ГТО помогут южноуральцам получить высшее образование
20.01.2021 12:06
Магнитогорцы восхитились работой дворника ночью
20.01.2021 12:03
Жители Челябинской области смогут получать налоговый вычет за фитнес
20.01.2021 11:51
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 42 тысячи
20.01.2021 11:50
Кладбище собак, обнаруженное в погребе челябинского СНТ, вылилось в уголовное дело
20.01.2021 11:48
Фотоловушка «поймала» лесных великанов Таганая во время трапезы
20.01.2021 11:30
Южноуральских студентов зовут на «Спортивную ночь»
20.01.2021 11:21
Подросток, пропавший в Оренбургской области, может находиться в Челябинске
20.01.2021 11:19
В Челябинской области организуют мониторинг прививочной кампании среди педагогов
20.01.2021 10:48
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке
20.01.2021 10:39
Половина работодателей считают мат на работе неприемлемым
20.01.2021 10:37
В Миассе во время снегопада водитель Lada врезался в «скорую»
20.01.2021 10:30
Жители новостроек Челябинска в случае пожара рискуют жизнями
20.01.2021 10:28
Челябинский симфонический оркестр выступил в Москве вместе с Денисом Мацуевым
20.01.2021 10:26
Снегопад в Челябинской области продолжится, дорожники выводят дополнительную технику
20.01.2021 10:02
В Камерном театре Челябинска открывается мрачная выставка
20.01.2021 09:53
В Катав-Ивановске нерадивый подрядчик завалил мусором любимые места отдыха горожан
20.01.2021 09:23
В Челябинске провели серию операций мальчику, оставшемуся без части губы
19.01.2021 21:52
В Челябинской области создан научно-образовательный консорциум
19.01.2021 21:14
Центр «Евразия» приглашает отлично и экономно отдохнуть
19.01.2021 19:03
Благодатная сила: тысячи южноуральцев отметили Крещение погружением в купели
19.01.2021 18:23
Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют
19.01.2021 18:08
«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому
19.01.2021 17:59
Циклон принесет снегопады в Челябинскую область
19.01.2021 17:55
Челябинский бизнес-омбудсмен назвал инициативу СК репрессией
19.01.2021 17:52
Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области
19.01.2021 17:10
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
19.01.2021 17:09
В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой
19.01.2021 17:07
Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж
19.01.2021 17:06
«Карабашмедь» модернизирует переработку металлургического шлака
19.01.2021 16:54
Горздрав: Водителей неотложек в Челябинске никто не отправлял в неоплачиваемые отпуска
19.01.2021 16:06
Горнолыжные трассы Магнитогорска готовы к приему участников этапа Кубка мира по сноуборду
19.01.2021 16:04
В Историческом музее Челябинска открылась фотовыставка «Южный Урал. Лучшие фотографии»
19.01.2021 15:54
После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок
19.01.2021 15:15
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи
19.01.2021 15:13
Скандал заказывали? Челябинцы увидят спектакль с Георгием Дроновым
19.01.2021 15:13
В Челябинской области растет число заболевших учителей
19.01.2021 15:07
ММК признан лучшим отечественным производителем проката с покрытиями
19.01.2021 15:05
Жителей Карталов будут судить за хищение имущества РЖД
19.01.2021 15:04
Корпоративный сайт ММК признан одним из лучших в России
19.01.2021 14:56
Полицейские Каслей спасли трехлетнюю девочку, потерявшую сознание
19.01.2021 14:33
В среду в Челябинской области снег и местами метели
19.01.2021 14:26
В Челябинске полыхает фабрика по производству дверей
19.01.2021 14:21
Текслер: Челябинская область готова к массовой вакцинации
19.01.2021 13:41
УФАС проверит цены на авиабилеты из Челябинска в Москву
19.01.2021 12:12
В Челябинской области женщину ждет суд за уклонение от уплаты налогов на 8 млн
19.01.2021 12:09
На Ленинградском мосту продолжаются работы по устройству временного пешеходного перехода
19.01.2021 11:53
Из-за пандемии медработникам дадут возможность досрочно выйти на пенсию
19.01.2021 11:43
ФСБ задержала под Челябинском подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков
19.01.2021 11:41
На Крещение в Челябинской области в проруби побывали 30 тысяч южноуральцев
19.01.2021 11:33
За время пандемии скончалось более 1,5 тысячи южноуральцев с ковидом
19.01.2021 11:04
Челябинску доверено выявить «детские болячки» нового вагона из Усть-Катава
19.01.2021 10:36
При вынесении приговора Тефтелеву были допущены многочисленные нарушения
19.01.2021 10:29
Медведи на «Таганае» стали относиться к людям с любопытством
19.01.2021 10:27
Более ста волонтеров будут работать на Кубке мира по сноуборду в Магнитогорске
19.01.2021 10:17
Жительница Магнитогорска осталась без норковой в шубы после ночного клуба
19.01.2021 10:16
В Магнитогорске эвакуировали продавцов и покупателей нескольких магазинов
19.01.2021 10:14
В Чебаркуле жилой дом превратился в ледяную пещеру
19.01.2021 10:10
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2021 09:35
Мороз отменил занятия для младших школьников Челябинска