В Челябинскую область едут медиазвезды

Межрегиональный Медиафорум «Вершина» и Кубок СМИ 2023 имени Ольги Давиденко состоится в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область) 24-26 февраля.

Это ежегодное зимнее мероприятие в горах Южного Урала для специалистов медиа, уникальность которого в совмещении форума и горнолыжных соревнований. Соревнования проводятся по горным лыжам и сноуборду, а также по зимнему картингу. На форуме выступают мастера медиа. На «Вершине» повышают мастерство: и профессиональное, и спортивное.

Медиафорум «Вершина» ждут не только журналисты региональных, но, федеральных СМИ, к нему готовятся. Количество желающих приехать каждый год превышает возможности площадки. Организаторы Союз журналистов Челябинской области, Министерство спорта Челябинской области, а также партнеры, крупные компании Урала, ежегодно проводят большую работу для развития проекта.

На форум собираются руководители СМИ, журналисты, ведущие, продюсеры, PR-специалисты, блогеры, авторы интернет-проектов из УрФО, а также Москвы и других регионов. Приезжают не только главные редакторы и известные журналисты СМИ, но и журналисты, начинающие свою деятельность, юнкоры профильных вузов. Не обязательно участвовать в соревнованиях – ряд медиаспециалистов собираются, прежде всего, на форум, но также поболеть за коллег и пройти бесплатное обучение катанию. Семь часов форума и этапы соревнований на свежем воздухе (где и болельщики будут в постоянном драйве) распределены на все три дня программы, чтобы участники набирались здоровья, не засиживаясь в помещении. Соревнования по горным лыжам и сноуборду проходят на несложном участке трассы. Ведь значение Кубка СМИ – в привлечении внимания к здоровому образу жизни, красоте гор Южного Урала. Репортажи с форума и соревнований широко транслируются в СМИ и соцсетях. Горнолыжный курорт «Солнечная долина», который уже третий раз будет принимать «Вершину» – региональный бренд, здесь проводят международные соревнования.

На Вершине 2023 планируют выступить: ведущий, лицо телеканала Россия 1, амбассадор путешествий по России Денис Полунчуков; контент-директор Дзен, один из руководителей этой платформы Ринат Низамов; интервьюер ТАСС, руководитель проекта Иван Сурвилло; голос и душа «Нашего радио», ведущий утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон. Также поделятся профессиональным мастерством и новыми тенденциями в сфере медиа руководители СМИ, уже ставшие друзьями «Вершины»: шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников. В рамках форума также состоится «пресс-конференция в толстовках» – новый формат, родившийся из пожеланий участников добавить больше живого общения с известными медиаперсонами, где в неформальной обстановке в свободном режиме вопросов-ответов поговорим о жизни и работе специалистов медиа. Будет вестись онлайн-трансляция форума. Также предоставляется возможность медиаспециалистам побывать на форуме без регистрации на трехдневное мероприятие: вход бесплатный, но требуется заранее оповестить организаторов, ведь количество мест в зале ограничено.

Большинство спикеров войдут в составы команд по горным лыжам и сноуборду. Например, Иван Сурвилло, которого Forbes включил в список «30 до 30» (самые перспективные до 30 лет) в категории «новые медиа», на лыжах с полутора лет. У ребенка были проблемы со здоровьем. «Отца все пытались отговорить. Но уже в три года я прекрасно катался по склонам. Думаю, так сформировался мой внутренний стержень. Дал уверенность в том, что у меня может что-то получиться в жизни», – говорит Иван.

Кубок СМИ на Южном Урале проводится с 2012 года, с 2014 года – на межрегиональном уровне (его родина – горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное). С 2019 года мероприятие носит имя Ольги Давиденко – в память о председателе Союза журналистов Челябинской области (с 2015 по 2018 год). Ольга была соорганизатором, идейным вдохновителем, а также многократной чемпионкой Кубка СМИ. С 2020 года вместе с Кубком СМИ проводится Медиафорум «Вершина».

В программе – награждение победителей творческих конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства PR-специалистов, премии победителям выделяет Группа компаний «Микар» по инициативе Председателя Совета директоров ГК «Микар» Семена Мительмана.

Организаторы: Союз журналистов Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». Также проведению оказывают поддержку: группа компаний «Микар», Челябинское отделение ПАО Сбербанк, Русская медная компания, Уралэнергосбыт, Новатэк-Челябинск, ЭЗОИС-Урал, группа компаний «Ариант». Страхование участников обеспечивает Страховой Дом ВСК.

В ближайшие дни на сайте будет открыта регистрация. Все новости Медиафорума «Вершина» в ВК .

Фото Марат Муллыев, Юлия Боровикова и Сергей Русанов.