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26.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Общество
26.07.2021 16:16

В Челябинскую область поступило 666 тысяч доз вакцины от ковида, вакцинировано около 600 тысяч

В Челябинскую область поступило около 666 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Первым компонентом вакцинировано порядка 600 тысяч южноуральцев, что составляет 37,5 % от планируемого количества, необходимого для создания коллективного иммунитета.

В настоящий момент в регион доставлено 665 тысяч 880 доз вакцины от ковида, из них 644 тысячи 430 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз – «Кови-Вак».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, на сегодняшний день в Челябинской области привито первым компонентом вакцины 597 тысяч 393 человека, поставили оба компонента прививки и завершили вакцинацию 433 тысячи 540 южноуральцев. Губернатор Алексей Текслер предложил предоставлять оплачиваемый выходной всем работающим южноуральцам, поставившим прививку от ковида.

Часть жителей пока не могут поставить прививку по медицинским показаниям. «Медицинский отвод от вакцинации – это официальное заключение врача о невозможности провести вакцинацию в текущий момент времени. Он подтверждает наличие у пациента противопоказаний для проведения прививки. Имеет временное действие, выдается в медицинском учреждении врачом по месту жительства пациента. Основанием для получения справки является такое состояние его здоровья, когда есть высокие риски возникновения осложнений после введения вакцины», - пояснили в пресс-службе минздрава региона.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории региона в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. К этому моменту необходимо привить один миллион 618 тысяч 595 жителей.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация
коронавирус
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26.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.07.2021 14:01

В Челябинске выберут шесть самых красивых и удобных дворов

22.07.2021 13:40

В Челябинске у здания ГУФСИН появилась дыра

22.07.2021 13:30

Центральные улицы Челябинска разрисует молодой художник, поборовший лейкемию

22.07.2021 13:22

«Карабашмедь» реализует масштабный инвестпроект стоимостью 9,4 миллиарда рублей

22.07.2021 13:06

Жители Златоуста винят в нашествии крыс и насекомых кафе в жилом доме

22.07.2021 12:50

Генерал Лапин представил уральским танкистам нового командира

22.07.2021 12:42

Цех ремонта металлургических печей ПАО «ММК» справил 85-летие

22.07.2021 12:38

В Челябинске задержан инспектор ГИБДД за превышение должностных полномочий

22.07.2021 12:36

Сколько в граммах: российским ресторанам предложили ранжировать объем порций

22.07.2021 12:31

Раздельный сбор мусора в Челябинской области набирает популярность