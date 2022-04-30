В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Для ж
Лесные пожары
Лесные пожары
30.04.2022

В Челябинской области введен особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По результатам проверки КСП Следственным управлением СК РФ по Челябинской области возбуждены и ра
30.04.2022

Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Царь зверей, приехавший в зоопарк Челябинска из Барнаула обрел свое имя. Сыну африканских хищных
30.04.2022

Царь зверей из зоопарка Челябинска выбрал себе имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 апреля в целях обеспечения безопасности туристов, жителей и гостей Челябинской области, в ме
30.04.2022

В национальных парках начали работу спасательные посты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого мая 2022 года в Челябинске стартует 73-й сезон летних пассажирских перевозок на детской
29.04.2022

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон первого мая
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2022

Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В 31-ый раз Златоустовский  театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
ЮУЖД
День Победы
Великая Отечественная война
Общество
30.04.2022 14:06

В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Челябинск, торжественные мероприятия с прибытием ретропоезда на паровой тяге.

«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет на станции Южно-Уральской магистрали накануне девятого мая. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Праздничное мероприятие в Златоусте и Магнитогорске состоится четвертого мая, в Карталах – пятого мая, в Челябинске – шестого мая. «Поезд Победы» поведет паровоз серии Л

В составе поездов будут «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

В Челябинске шестого мая с 12:00 до 18:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп). Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.

ЮУЖД
День Победы
Великая Отечественная война
Новости сюжета: День Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2022

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»
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27.04.2022

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению – Общероссийскому Народному ф
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Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду

28.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Возможность корректировки существующей организации дорожного движения на отремонтированном участк
Общество
Дороги

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для первоклассников одной из челябинских шк
Общество

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске запланировано обновление мемориала «Вечный огонь» на аллее Славы, на
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День Победы

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзы Челябинской области Первомай присоединились в Всероссийскому автопробегу, который прохо
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25.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Для ж
Лесные пожары
Лесные пожары
30.04.2022

В Челябинской области введен особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По результатам проверки КСП Следственным управлением СК РФ по Челябинской области возбуждены и ра
30.04.2022

Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Царь зверей, приехавший в зоопарк Челябинска из Барнаула обрел свое имя. Сыну африканских хищных
30.04.2022

Царь зверей из зоопарка Челябинска выбрал себе имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 апреля в целях обеспечения безопасности туристов, жителей и гостей Челябинской области, в ме
30.04.2022

В национальных парках начали работу спасательные посты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого мая 2022 года в Челябинске стартует 73-й сезон летних пассажирских перевозок на детской
29.04.2022

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон первого мая
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30.04.2022 14:18

В Челябинской области введен особый противопожарный режим

30.04.2022 14:16

Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел

30.04.2022 14:13

Царь зверей из зоопарка Челябинска выбрал себе имя

30.04.2022 14:06

В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»

30.04.2022 14:04

Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой

30.04.2022 14:03

В национальных парках начали работу спасательные посты

29.04.2022 23:15

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон первого мая

29.04.2022 22:51

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая

29.04.2022 22:49

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29.04.2022 20:08

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

29.04.2022 20:00

В Челябинской области введен особый противопожарный режим

29.04.2022 19:44

В 31-ый раз Златоустовский  театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»

29.04.2022 19:34

Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов

29.04.2022 19:08

ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки

29.04.2022 16:41

Центробанк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов

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28.04.2022 10:09

Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

28.04.2022 09:09

ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

27.04.2022 19:57

билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

27.04.2022 18:47

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты

27.04.2022 18:09

Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

27.04.2022 18:02

Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей

27.04.2022 17:50

Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США

27.04.2022 17:42

Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным

27.04.2022 17:22

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

27.04.2022 17:09

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов

27.04.2022 17:02

В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком

27.04.2022 16:57

В четверг в Челябинской области – дожди, грозы, град

27.04.2022 16:54

Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефть на 128 миллионов рублей