В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Челябинск, торжественные мероприятия с прибытием ретропоезда на паровой тяге.

«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет на станции Южно-Уральской магистрали накануне девятого мая. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Праздничное мероприятие в Златоусте и Магнитогорске состоится четвертого мая, в Карталах – пятого мая, в Челябинске – шестого мая. «Поезд Победы» поведет паровоз серии Л

В составе поездов будут «теплушки» с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов.

В Челябинске шестого мая с 12:00 до 18:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп). Также будет инсценирована работа железнодорожной станции в военное время.