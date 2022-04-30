30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
29.04.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
29.04.2022
Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
29.04.2022
ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
В Челябинскую область прибудет «Поезд Победы»
29.04.2022
В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»
28.04.2022
Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»
27.04.2022
Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
26.04.2022
Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022