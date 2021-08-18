В четверг православные отметят Преображение Господня или Яблочный Спас

В четверг, 19 августа, православные верующие Челябинской области отметят Преображение Господня. Этот день входит в число двенадцати главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви.

Преображение Господня – древний православный праздник, который установлен в честь преображения Иисуса Христа. По преданию в этот день Иисус Христос, преобразившись перед тремя учениками на горе Фавор, продемонстрировал апостолам свое Божественное достоинство. Тем самым Спаситель показал, что каждый христианин, следующий евангельским путем, способен войти в общение с Богом, преобразить свое естество и достичь святости.

В народе этот день зовется Яблочным Спасом, поскольку именно 19 августа на Руси было принято срывать и освящать яблоки. Это второй Спас: он идет после Медового - 14 августа и перед Ореховым - 29 августа.

В старину все верующие люди обязательно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с яблоками, варили компоты и яблочное варенье и угощали им друг друга. Некоторые загадывали желание, доедая последний кусок спасского яблока: считалось, что задуманное должно обязательно исполниться. А вечером все выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. Принято считать, что ночи после 19 августа становятся намного холоднее. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.

До 27 августа у православных продолжается Успенский пост. Это единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице, и по суровости запретов он не уступает Великому посту.

В канун праздника Преображения Господня, 18 августа 2021 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе и обратился к верующим с поучительным словом. «Завтра день особый: приносим и освящаем плоды. Для чего? Для того, чтобы поблагодарить Бога за те благодеяния, которые Он на нас обильно изливает. Давайте помнить об этом», - отметил митрополит Алексий.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, в Челябинской митрополии в честь Преображения Господня освящены несколько храмов. Один из них – огромный и белоснежный, с позолоченными куполами находится в городе Чебаркуле. Другой – в городе Южноуральске. Третий – в городе Троицке, на территории Свято-Казанского женского монастыря. Еще один находится в посёлке Смеловский Верхнеуральского района. Близ Челябинска тоже есть небольшой храм, который на Преображение будет отмечать престольный праздник. Он расположен при въезде на Преображенское кладбище (трасса в сторону Кременкуля).