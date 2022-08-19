В пятницу православные отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас

В пятницу, 19 августа, православные верующие Челябинской области отметят праздник Преображения Господня. Этот день входит в число двенадцати главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви.

Преображение Господня – древний православный праздник, который установлен в честь преображения Иисуса Христа. По преданию в этот день Иисус Христос, преобразившись перед тремя учениками на горе Фавор, продемонстрировал апостолам свое Божественное достоинство. Тем самым Спаситель показал, что каждый христианин, следующий евангельским путем, способен войти в общение с Богом, преобразить свое естество и достичь святости.

В четверг, 18 августа, в канун праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, сообщили в Челябинской епархии.

В проповеди по окончании богослужения митрополит Алексий объяснил прихожанам, что Преображение – это тот праздник, который учит нас благодарить Бога.

«Бог дает нам вещественные знаки того, что жизнь наша находится в Его руках, – сказал владыка Алексий. – Нам дан урожай, и мы приходим освящать плоды в эти дни, и сердца наши должны исполняться благодарностью к Богу. Мы, конечно, прилагаем труды, чтобы вырастить урожай, но без Божией воли этого бы не случилось. Так происходит и в болезни: больной молится, врач лечит, а исцеление дает Господь. Так происходит и с урожаем, и со всеми благами, которые мы получаем. В праздник Преображения у нас есть прекрасная возможность поблагодарить Бога за ту Жертву, которую Он принес за нас на Кресте, когда пролил Свою Пречистую Кровь; поблагодарить за те блага, которые Он нам в земной жизни посылает для нашей радости, утешения и спасения».

Митрополит Алексий призвал всех прийти на праздничное богослужение и поблагодарить Господа за Его дары. А главным нашим приношением может быть исправление жизни, в соответствии с заповедями Божиими, сказал владыка.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе уточнили, 18-е августа – день предпразднства Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 19 августа – сам день праздника. Попразднство Преображения охватывает семь последующих дней – с 20 по 26 августа. 26 августа – день отдания праздника.

До 27 августа у православных продолжается Успенский пост. Это единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице, и по суровости запретов он не уступает Великому посту.

В народе праздник Преображения также именуют Яблочный Спас, поскольку именно 19 августа на Руси было принято срывать и освящать яблоки. Это второй Спас: он идет после Медового - 14 августа и перед Ореховым - 29 августа.

В старину все верующие люди обязательно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с яблоками, варили компоты и яблочное варенье и угощали им друг друга. Некоторые загадывали желание, доедая последний кусок спасского яблока: считалось, что задуманное должно обязательно исполниться. А вечером все выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. Принято считать, что ночи после 19 августа становятся намного холоднее. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинской митрополии в честь Преображения Господня освящены несколько храмов. Один из них – огромный и белоснежный, с позолоченными куполами находится в городе Чебаркуле. Другой – в городе Южноуральске. Третий – в городе Троицке, на территории Свято-Казанского женского монастыря. Еще один находится в посёлке Смеловский Верхнеуральского района. Близ Челябинска тоже есть небольшой храм, который на Преображение будет отмечать престольный праздник. Он расположен при въезде на Преображенское кладбище (трасса в сторону Кременкуля).