В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь»- в день знаний первого сентября уже девятый год подряд выступит инициатором и организатором масштабного социального проекта «Парад первоклассников».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», цель проекта — дать возможность первоклассникам правильно определиться с выбором будущей профессии, сделав их обучение в школе максимально полезным и эффективным. Даже в коронавирусном 2020 году давняя традиция нарушена не будет, но акция впервые пройдёт в современном онлайн-формате. Праздник для самых маленьких учеников уральских школ, их родителей и учителей переместится в Интернет-пространство. Для этого команда разработчиков проекта создала специальный сайт парадпервоклассников.рф. Здесь ребёнок самостоятельно или с помощью взрослых сможет в интерактивном формате пройти своеобразный тест на профессиональную ориентацию. Занимательный квест состоит из нескольких вопросов, позволяющих выявить любимое занятие. Ответы будут проанализированы автоматически, система найдёт предрасположенность ученика к той или иной сфере деятельности и предложит выбрать соответствующую специальность.

По результатам тестирования каждый ребёнок получит ценный совет от профессионала своего дела, познакомится с интересными фактами о выдающихся представителях выбранной специальности. В завершении квеста его участникам подарят личные талисманы — виртуальных супергероев, которые будет сопровождать первоклассников на протяжении всего учебного года, вдохновлять на свершения и поддерживать.

Сайт проекта начнёт работу уже 28 августа. Самой яркой точкой «Парада первоклассников-2020» станет специальный телемарафон на телеканале ОТВ пятого сентября с 10:00 до 12:00. Здесь дети, их родители и учителя смогут в прямом эфире увидеть ТОП-лист самых популярных профессий, выбранных первоклассниками этого года; познакомиться с нюансами и тонкостями самых интересных и необычных из них, благодаря приглашённым в студию гостям; узнать, кем хотели стать известные люди региона, когда были маленькими.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, для сотрудников компании «Парад первоклассников» — это не просто проект, а добрая традиция, праздник, без которого невозможно представить социальную и культурную сферу многих городов Урала. Осознанный выбор будущей профессии позволит первоклассникам лучше осваивать школьные предметы. Каждый год проект модернизируется и улучшается. Современные дети стали более технически подкованными, они свободно ориентируются в онлайн-пространстве. Закономерно, что вместе с ними меняется и развивается сам проект «Интерсвязи».