В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот

В районной больнице села Долгодеревенское (Челябинская область) внедрят умный чат-бот. Он позволит без очередей оформить талон и оперативно вызвать бригаду неотложной помощи. Также запуск сервиса призван снять часть нагрузки с сотрудников контакт-центра больницы, высвободив для них время на решение сложных нетиповых запросов. Разработкой проекта займётся региональный фонд «Сколково» - «It-Park74». Соглашение о сотрудничестве компании и районной больницы было подписано пятого мая 2022 года.

Также на базе больницы планируется внедрить современные технологии утилизации медицинских отходов, а также запустить программу, с помощью которой можно будет дистанционно выявлять нарушения осанки.

«Сейчас в разработке находится участие больницы в научно-исследовательских проектах, связанных с дистанционным выявлением нарушений осанки и применением интерактивных технологий смешанной реальности в детской реабилитации, а также использованием инновационных методов в утилизации медицинских отходов», - говорится в сообщении.

В районной больнице села Долгодеревенское считают, что такое сотрудничество будет полезно и для сотрудников, которые смогут совершенствовать свою научную компетенцию, и для пациентов. Поскольку итогом должно стать повышение уровня оказания медицинских услуг.

«Я уверен, что такой формат взаимодействия позволит нам в будущем повысить качество медицинских услуг для жителей Сосновского района и будет способствовать повышению привлекательности больницы для молодых специалистов», - отметил директор IT-Park74 Дмитрий Козленков.