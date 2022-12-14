В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт

В челябинском доме культуры «Бригантина» (Советский район) подходит к концу ремонт зрительного зала.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, уже полностью обновлены стены, смонтированы пожарная сигнализация и система отопления. Готов и пандус для маломобильных посетителей ДК. На новый пол в зрительном зале уложат ковролин, а на пол сцены – специальный износостойкий линолеум.

Кроме того, в ходе ремонта «Бригантины» сцена приобрела большую глубину, а также обзавелась новыми кулисами и занавесом. В скором времени в зале установят комфортные кресла, двери, светодиодный экран, световое и звуковое оборудование. Все ремонтные работы планируется закончить до Нового года.

В мэрии уточнили, что здание ДК «Бригантина» не знало ремонта с 1995 года. В 2020 году были заасфальтированы площадь перед домом культуры и подъездные пути к нему.

В этом году основательные изменения коснулись зрительного зала. В планах руководства «Бригантины» - отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения.

Отметим, ДК является единственным учреждением культуры в поселке Федоровка, очень востребованным у местных жителей. Здесь работает 19 секций различной направленности, которые посещают 350 человек, в том числе 280 детей.