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«Золотые» фрикадельки и «серебряные» пельмешки

В фирменных магазинах «Равис» покупателей ждут титулованные продукты

Общество
Сегодня, 10:39
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Качество продукции агрохолдинга «Равис» (Челябинская область) - сразу пять наименований - отмечено экспертным жюри выставки «АГРО-2020».

Высшую награду «завоевали» фрикадельки для супа. Серебряных наград удостоены четыре новинки: чебуречки  мясокапустные, пельмени «Диетические», колбасы вареные - «Узорчатая» и «Мусульманская» (новая линейка продукции Халяль «Якши»).

Как отмечают в пресс-службе «Рависа» , продукция ПКЗ «Дубровский» (предприятие, входящее в состав агрохолдинга) также отмечена медалями. Золотые медали получили язык в желе и сосиски «Дубровские». Серебряными призерами стали сардельки «Экстра», колбаса полукопченая «Брауншвейгская» и колбаса вареная «Хлеб по-австрийски».

Таким образом, в общую копилку добавлено сразу десять медалей.

«Мы постепенно увеличиваем объемы  производства и реализации готовой продукции и полуфабрикатов, потому что последние годы последовательно занимаемся этим вопросом, приобретая отечественное и импортное оборудование, которое уже сегодня позволяет нам выпускать качественную продукцию», - рассказал генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

Напомним,  сегодня для покупателей работают более 350 -ти магазинов компании «Равис». На сегодняшний день это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России.  Продукция поставляется во все уголки Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также республику Башкортостан.

 

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