В ГКБ-6 Челябинска открыли палату интенсивной терапии для пациентов с инфарктом миокарда

В городской клинической больнице №6 Челябинска открыли палату интенсивной терапии для пациентов с инфарктом миокарда.

Палата создана на базе кардиологического отделения с блоком реанимации и интенсивной терапии, предназначена для оказания экстренной помощи и лечения пациентов с острым коронарным синдромом.

Как отмечают в пресс-службе регионального минздрава, современная терапия и лечение позволят остановить гибель сердечной мышцы.

Новая палата оборудована современными реанимационными койками, мониторами, аппаратами ИВЛ, в помещение проведен кислород. Также ожидается поступление дополнительного оборудования

Заведующая терапевтической службой ГКБ №6 Анастасия Тарлова рассказала, что скорая привозит пациента в первичное сосудистое отделение, где после осмотра и обследований, до стабилизации состояния он находится в палате интенсивной терапии.