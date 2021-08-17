В ГКБ №6 Челябинска - новый главный врач

Главным врачом городской клинической больницы №6 Челябинска назначен 46-летний Владимир Самохвалов. До настоящего момента он возглавлял Сосновскую Центральную районную больницу.

В понедельник, 16 августа, нового руководителя коллективу представил министр здравоохранения региона Юрий Семёнов. Новый главврач и глава минздрава вместе провели обход медицинского учреждения.

Напомним, главврач ГКБ№6 Дмитрий Ростовцев, руководивший медицинским учреждением с февраля 2020 года, в июле 2021 года был назначен руководителем Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Через несколько дней в СМИ прошла информация о назначении нового главврача в ГКБ №6 – Владимира Самохвалова. Но тогда минздрав ее опроверг.

Как сообщается на сайте больницы, третьего августа 2021 года ГКБ № сменило наименование и теперь называется Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6 г. Челябинск».

Владимир Сергеевич Самохвалов родился в 1975 году, окончил Челябинскую медицинскую академию. По специальности врач-педиатр. Работал в детской больнице №1 Челябинска, детской городской поликлинике №1.

В течение пяти лет - с 2007 по 2012 годы - был заместителем директора оздоровительного комплекса «Черемушки». В этот же период работал консультантом управления организации помощи матерям и детям министерства здравоохранения Челябинской области.

С 2016 по 2017 годы возглавлял МБУЗ ДГБ №5. С 2017 года работал заместителем главного врача детской городской клинической больницы №1.

В апреле 2018 года был назначен на должность главного врача МБУЗ Сосновская центральная районная больница и проработал в этой должности до настоящего времени.

Владимир Самохвалов сменил на посту главврача Сосновской ЦРБ Виктора Шепелева, работавшего в этой должности с января 2018 года и перешедшего на работу главврачом городской клинической больницы №6 (уволен в октябре 2019 года).

ФОТО: ГКБ №6