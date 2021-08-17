17.08.2021
В Челябинской области назначен главный официальный борец с коррупцией в среде чиновников
17.08.2021
В минобрнауки Челябинской области кадровое назначение
17.08.2021
Мы – за прививку: студенты ЮУГМУ посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик
17.08.2021
В ГКБ №6 Челябинска - новый главный врач
17.08.2021
Челиндбанк повысил ставки по вкладам
17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
В ГКБ №6 Челябинска - новый главный врач
04.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
23.07.2021
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает набирать обороты
25.06.2021
В Златоусте открывают дополнительную госпитальную базу в связи с ростом заболевших ковидом
18.06.2021
Челябинская область готова оперативно развернуть новые госпитальные базы под ковид
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021