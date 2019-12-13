В горбольнице №8 Челябинска новый главный врач
Общество
Сегодня, 10:02

Городскую больницу №8 Челябинска возглавил кандидат медицинских наук, врач анестезиолог и реаниматолог высшей категории Алексей Конашов.

Напомним, предыдущий главврач больницы Агата Ткачева 15 ноября 2019 года была назначена директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Алексей Конашов пришёл работать в горбольницу №8 21 год назад - в 1997 году. Он начинал свой трудовой путь в лечебном учреждении медбратом.  В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия».

В 2001 году прошел интернатуру по этой же специальности, а также профессиональную переподготовку по направлению «Анестезиология и реаниматология». И стал работать врачом анестезиологом-реаниматологом

В 2005 году был назначен заведующим отделением. И продолжал повышать свою профессиональную квалификацию. В 2014 году получил диплом по специальности «менеджмент в здравоохранении» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В 2018 году прошел переподготовку по направлению «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

В феврале 2018 года занял пост заместителя главного врача по лечебной части. С 15 ноября 2019 года Алексей Геннадьевич исполнял обязанности главного врача ГКБ № 8. В декабре 2019 года назначен главврачом.

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