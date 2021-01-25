В горбольнице №8 Челябинска сменился главврач

В муниципальной учреждении «Городская клиническая больница» №8 (ГКБ) Челябинска сменился руководитель.
С сегодняшнего дня, 25 января, обязанности Главного врача ГКБ №8 будет исполнять кандидат медицинских наук Наталья Реминец.
Соответствующий приказ подписала начальник городского управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Гордова, сообщает в официальном аккаунте ГКБ.
С 2016 по 2017 годы Наталья Реминец работала в горбольнице №8 в замглавного врача по контролю качества медицинской помощи и клинико-экспертной работе. Но затем ушла после смены главврача.
С ноября 2019 года по настоящее время Наталья Николаевна работала заместителем директора по вопросам организации ОМС в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области.
Напомним, с 15 ноября 2019 года обязанности главного врача ГКБ № 8 исполнял кандидат медицинских наук, врач анестезиолог и реаниматолог высшей категории Алексей Конашов. В декабре 2019 года он был официально назначен главврачом. После ухода с поста руководителя Алексей Геннадьевич продолжит работать в горбольнице №8.
До Конашова больницей руководила Агата Ткачева, которая 15 ноября 2019 года была назначена директором ТФОМС Челябинской области.
Справка
Наталья Николаевна Реминец окончила Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1995 году. Окончила очную аспирантуру.
С 2002 по 2011 годы работала ассистентом кафедры терапии, функциональной диагностики, профилактической и семейной медицины в Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования Министерства здравоохранения РФ.
В 2004 году получила ученую степень кандидата медицинских наук.
С 2011 года работала заместителем начальника Госпиталя по медицинской части в ФКУЗ «Медико-санитарная часть» МВД России по Челябинской области.
В 2014 году переведена на должность начальника Госпиталя.
В 2016 – 2017 годах работала заместителем главного врача по контролю качества медицинской помощи и клинико-экспертной работе ГКБ №8 г. Челябинска.
В 2017 году начала работу в ТФОМС Челябинской области на должности начальника отдела по обеспечению и защите прав застрахованных граждан. С 21 ноября 2019 года Наталья Реминец – заместитель директора по вопросам организации ОМС в ТФОМС Челябинской области.