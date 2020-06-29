В горбольнице №8 Челябинска выявили коронавирус у пациентки терапии, отделение закрыли

В городской больнице №8 Челябинска закрыли терапевтическое отделение в связи с выявленным случаем пневмонии, а затем подтверждения ковида у одной из пациенток. Шесть сотрудников больницы отправлены на карантин, контактные пациенты выписаны домой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, по данным компьютерной томографии у одной из пациенток терапевтического отделения горбольницы №8 еще 15 июня были выявлены признаки двусторонней пневмонии.

Женщину перевели в инфекционное отделение, провели обследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявили у пациентки коронавирусную инфекцию COVID-19.

С этого момента была приостановлена госпитализация новых пациентов в отделение, выявлены контактные среди пациентов и сотрудников. Во вторник, 16 июня, 21 работник и шесть контактных по палате пациентов были обследованы методом ИФА (иммуноферментный анализ). Все результаты отрицательные.

Шесть сотрудников больницы отстранены от работы на 14 дней и будут допущены к работе после получения отрицательных результатов лабораторных исследований, уточнили в мэрии.

«Все пациенты терапевтического отделения, находившиеся на момент выявления заболевшей, в соответствии с действующими санитарными правилами были выписаны на амбулаторное лечение», - рассказали в администрации. На 8-10 сутки после контакта с инфицированной были проведены обследования всех выписанных пациентов. Все результаты отрицательные.