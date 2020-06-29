ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В горбольнице №8 Челябинска выявили коронавирус у пациентки терапии, отделение закрыли

Общество
Сегодня, 20:02
Автор: 
Олеся Денисова

В городской больнице №8 Челябинска закрыли терапевтическое отделение в связи с выявленным случаем пневмонии, а затем подтверждения ковида у одной из пациенток. Шесть сотрудников больницы отправлены на карантин, контактные пациенты выписаны домой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, по данным компьютерной томографии у одной из пациенток терапевтического отделения горбольницы №8 еще 15 июня были выявлены признаки двусторонней пневмонии.

Женщину перевели в инфекционное отделение, провели обследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявили у пациентки коронавирусную инфекцию COVID-19.

С этого момента была приостановлена госпитализация новых пациентов в отделение, выявлены контактные среди пациентов и сотрудников. Во вторник, 16 июня, 21 работник и шесть контактных по палате пациентов были обследованы методом ИФА (иммуноферментный анализ). Все результаты отрицательные.

Шесть сотрудников больницы отстранены от работы на 14 дней и будут допущены к работе после получения отрицательных результатов лабораторных исследований, уточнили в мэрии.

«Все пациенты терапевтического отделения, находившиеся на момент выявления заболевшей, в соответствии с действующими санитарными правилами были выписаны на амбулаторное лечение», - рассказали в администрации. На 8-10 сутки после контакта с инфицированной были проведены обследования всех выписанных пациентов. Все результаты отрицательные.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 16:02
В Челябинской области инфицировано свыше 580 медработников
Федерация
Сегодня, 14:11
На пляж без масок: в Крыму озвучили требования к туристам
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске
Сегодня, 12:41
Котова попросила полицию помочь в поисках уклонистов от армии
Сегодня, 12:30
Котова поручила Астахову внимательно следить за ходом благоустройства в Челябинске
Сегодня, 12:28
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
Сегодня, 11:43
За сутки в Челябинской области добавилось 149 инфицированных коронавирусом
Сегодня, 11:31
В Челябинске известные фаст-фуды теперь будут убирать мусор с улиц за своими посетителями
Сегодня, 10:01
«Задвоение» тормозит выплату детского пособия в Челябинской области
Сегодня, 09:18
С первого июля семьи с детьми начнут получать новую единовременную выплату
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Новости
Сегодня, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Сегодня, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Сегодня, 12:28
Общество
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
26.06.20 17:58
Общество
Современное российское государство отводит простым гражданам все более важную роль
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика