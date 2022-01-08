В Госдуме бьют тревогу: Россия ставит демографический антирекорд

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Этот Новый год встречали у Иринки Поплавской. И он, наступающий 1971-й, был последним шко
На житейских перекрестках
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07.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорск (Челябинская область) вошел в четверку городов России с самым высоким качеством жизн
07.01.2022

Магнитогорск признан одним из самых комфортных для жизни городов России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для испр
06.01.2022

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08.01.2022

Во второй день рождественских Святок прославляют Богородицу, посещают больных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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07.01.2022

В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.01.2022

В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Россия стремительно скатывается в «демографическую яму». Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, для того, чтобы сохранить население страны, требуются экстренные меры.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года в стране родилось 1, 28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 945 тысяч человек. Это на 64,4%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Печальнее ситуация с рождаемостью и смертностью наблюдалась в стране только в 2000 году - тогда естественная убыль населения достигла 958 тысяч человек.

В свете таких данных, по словам Сергея Миронова, необходимо принять «долгосрочную стратегическую программу», сопоставимую по масштабам с программой модернизации армии и флота. Данная программа должна предусматривать двукратное увеличение расходов на здравоохранение, образование, науку и культуру. Повысить в два раза необходимо также прожиточный минимум, пенсии и МРОТ, считает парламентарий.

«Макроэкономическая стабильность не может быть самоцелью, если не обеспечивает должного социально-экономического благополучия для большинства граждан. Необходимо перераспределять ресурсы государства в пользу поддержки населения, в том числе прямыми выплатами в виде справедливого базового дохода. Расходы на здравоохранение, образование, науку и культуру, а также прожиточный минимум, пенсии и МРОТ нужно увеличить вдвое. Только так мы сможем добиться подлинного народосбережения», – указал лидер социалистов.

По мнению Сергея Миронова, переломным с точки зрения социальной защиты россиян должен стать 2022 год. «Если и дальше экономить на людях, то скоро экономить станет не на ком», - подчеркнул лидер справедливороссов.

 

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Этот Новый год встречали у Иринки Поплавской. И он, наступающий 1971-й, был последним шко
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
07.01.2022

Таблицы Брадиса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорск (Челябинская область) вошел в четверку городов России с самым высоким качеством жизн
07.01.2022

Магнитогорск признан одним из самых комфортных для жизни городов России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Светлое Рождество Христово, седьмого января, начинаются Рождественские святки - святые дни, осв
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской женской колонии №5 выбрали королеву красоты. Победительницей традиционного для испр
06.01.2022

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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07.01.2022 13:27

В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5

07.01.2022 13:09

В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2022 13:05

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07.01.2022 12:46

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