В Госдуме бьют тревогу: Россия ставит демографический антирекорд

Россия стремительно скатывается в «демографическую яму». Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, для того, чтобы сохранить население страны, требуются экстренные меры.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года в стране родилось 1, 28 млн. человек, а умерли 2,23 млн. человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 945 тысяч человек. Это на 64,4%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Печальнее ситуация с рождаемостью и смертностью наблюдалась в стране только в 2000 году - тогда естественная убыль населения достигла 958 тысяч человек.

В свете таких данных, по словам Сергея Миронова, необходимо принять «долгосрочную стратегическую программу», сопоставимую по масштабам с программой модернизации армии и флота. Данная программа должна предусматривать двукратное увеличение расходов на здравоохранение, образование, науку и культуру. Повысить в два раза необходимо также прожиточный минимум, пенсии и МРОТ, считает парламентарий.

«Макроэкономическая стабильность не может быть самоцелью, если не обеспечивает должного социально-экономического благополучия для большинства граждан. Необходимо перераспределять ресурсы государства в пользу поддержки населения, в том числе прямыми выплатами в виде справедливого базового дохода. Расходы на здравоохранение, образование, науку и культуру, а также прожиточный минимум, пенсии и МРОТ нужно увеличить вдвое. Только так мы сможем добиться подлинного народосбережения», – указал лидер социалистов.

По мнению Сергея Миронова, переломным с точки зрения социальной защиты россиян должен стать 2022 год. «Если и дальше экономить на людях, то скоро экономить станет не на ком», - подчеркнул лидер справедливороссов.