В гостях у коркинских студентов побывал курсант Михайловской артиллерийской академии

В Коркинском филиале Челябинского колледжа индустрии питания и торговли состоялась встреча с его выпускником Глебом Казаковым, который ныне является курсантом Михайловской военной артиллерийской академии министерства обороны Российской Федерации. Встреча предварила цикл мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в стенах колледжа.

Военная академия, где учится Глеб, - в настоящий момент единственная образовательная организация в стране, готовящая кадры для ракетных войск и артиллерии. Академия находится в Санкт-Петербурге – артиллерийской столице России. За свою двухвековую историю академия выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 Георгиевских кавалеров, 91 Герой Советского Союза, семь Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с Вооруженными силами.

Глеб Казаков, быстро найдя контакт со студенческой аудиторией, рассказал ребятам о том, что учеба в академии привлекательна не только наличием высококвалифицированных преподавателей, имеющих боевой опыт, но и современной учебно-материальной базой, обеспечивающей полный цикл подготовки специалиста - от классов и тренажеров до полигона, а также созданными условиями для всестороннего развития личности курсанта. Здесь работают научные общества и спортивные секции. Все обучающиеся имеют по два и более спортивных разряда, становятся мастерами и кандидатами в мастера спорта. Есть возможность получить и военную, и гражданскую специальность. Ну, и конечно же, расширению кругозора курсантов способствует то, академия дислоцируется в своих исторических зданиях, расположенных в Санкт-Петербурге – городе-музее, культурном центре нашей страны. Посещение музеев, выставочных залов, театров - еще одна яркая, важная составляющая обучения в столице, на чем Глеб Казаков также заострил внимание учащихся колледжа.

Во время беседы с гостем студенты-старшекурсники активно задавали вопросы и получили исчерпывающие ответы. Где живут курсанты? Как проводят свободное время? Как организовано питание? Сложно ли соблюдать дисциплину? Ответы, которые дал Глеб, были простыми и четкими. Если ставишь перед собой цель – стать настоящим русским офицером, то нет препятствий, которые ты не смог бы преодолеть. К тому же рядом всегда внимательные и чуткие наставники.

И все же главный вопрос, который интересовал учащихся коркинского колледжа, был таким: «Как, получив в колледже сугубо гражданскую специальность бухгалтера-экономиста, Глеб решился круто изменить свою жизненную траекторию и стать военным. Ответ был кратким: патриотизм».

Желание защищать Родину, быть сопричастным к российской армии привели паренька из маленького южноуральского промышленного города в стены старейшего военного учебного заведения страны. Кроме того, добрым словом Глеб вспомнил семью и школу, время обучения в колледже, когда у него сформировались духовно-нравственные качества личности: любовь к Родине, чувство долга и ответственности. Курсант Казаков также отметил, что высокий статус офицера в обществе всецело поддерживается государством.

Время, отведенное на встречу, пролетело как одно мгновение. Многие из юношей, студентов колледжа, задумались о возможности продолжения обучения – получения высшего образования в военном учебном заведении.

Коллектив и обучающиеся Коркинского филиала ЧГКПИТ благодарят Глеба Казакова за проявленное внимание, желают ему успешного завершения учебы и, конечно, ждут в гости.