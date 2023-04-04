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04.04.2023

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04.04.2023

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04.04.2023

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Зюраткуль
ЮУрГУ
Общество
04.04.2023 12:26
Фото: Евгения Александрова

В гостях у «огненной птицы»: на Зюраткуле может появиться райский уголок для гурманов

В стенах Южно-Уральского государственного университета рождается интересный и вкусный проект «Зюраткуль туристический – Зюраткуль гастрономический».

Как отмечают в пресс-службе вуза, это общеуниверситетский студенческий проект, в котором участвуют студенты трех кафедр Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Студенты кафедры «Сервис и технология художественной обработки материалов» разрабатывают общую концепцию и дизайн проекта, а студенты кафедры «Технология и организация общественного питания» - меню и блюда для своего детища.

Зюраткуль является одной из точек большого туристического маршрута на Южном Урале, берущего начало в Челябинске. Основными точками притяжения отдыхающих являются Чебаркуль (место падения метеорита) – Миасс (Ильменский заповедник) – Златоуст (национальный парк «Таганай») – Зюраткуль. Из каждого места путешественник может привезти сувениры на память. Из Чебаркуля – маленький осколок метеорита, из Ильменского заповедника – каменные бусы, из парка «Таганай» – фотографии с видами Уральских гор. А Зюраткуль может порадовать вкусной местной едой и уральскими деликатесами местного производства. Именно поэтому проект Зюраткульского экорынка является не только региональным проектом - он направлен на развитие внутреннего туризма страны.

Именно благодаря открытию гастрономического экорынка Зюраткуля туристическая зона Южного Урала приобретет еще большую популярность и позволить путешественникам не только увидеть красоту уральских гор, но и попробовать традиционные уральские блюда и продукты местного производства.

Проект захватывает территорию в двадцать соток рядом с центральной дорогой к озеру. Основная функция гастрономического экорынка - распространение и продажа экологических продуктов местного производства для туристов и отдых туристов по пути к парку «Зюраткуль».

Огороженная деревянным забором территория экорынка, по задумке студентов ЮУрГУ, включает в себя четыре зоны: зона торговли – навес с прилавками; зона приема пищи – столики и лавки; детская игровая зона; информационно-туристическая зона – киоск и стенды с информацией о туристических маршрутах Зюраткуля.

Студенты вуза уже разработали первые эскизы фирменного графического знака и названия экорынка – Нургуш. В переводе с башкирского это слово обозначает «огненная птица». Кроме того, гора Нургуш расположена рядом с заповедным озером. Именно поэтому птица стала для студентов-дизайнеров основным ярким образом, на котором строится весь проект. Так, при входе в зону экоранка путешественников будет встречать большая птица – нургуш, созданная из веток и сена (или же деревянная). А столики и скамьи могут стоять в беседках в виде птичьи перьев.

«Впереди у студентов еще целый месяц работы, но идей много, и все они требуют внимания и детальной проработки. Наш туристический уральский край только начинает расширять свои границы, раскрывая для всех желающих тайны Уральских гор и заповедные уголки Урала», - отмечают в пресс-службе ЮУрГУ.

 

 

Зюраткуль
ЮУрГУ
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31.03.2023 16:53

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

31.03.2023 13:21

Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

31.03.2023 12:54

Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

31.03.2023 12:51

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

31.03.2023 12:32

Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля

31.03.2023 12:29

Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

31.03.2023 12:25

Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах

31.03.2023 12:13

Юная челябинская гимнастка завоевала полный комплект медалей чемпионата России

31.03.2023 12:02

Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами

31.03.2023 11:58

АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока

31.03.2023 11:54

Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое

31.03.2023 11:52

Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем