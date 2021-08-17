17.08.2021
Учебный год в российских школах начнется в обычном формате
17.08.2021
На «Агро-2021» в Челябинске будут осматривать домашних любимцев и консультировать садоводов
17.08.2021
В Группе ПАО «ММК» новые назначения
17.08.2021
В Челябинской области работает «горячая линия» прокуратуры по проблемам школьных поборов
17.08.2021
Судебные приставы Магнитогорска арестовали кинотеатр и пополнили казну
17.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 136 жителей
В Группе ПАО «ММК» новые назначения
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
06.08.2021
С «Заботой» о пожилых: в Магнитогорске на благотворительность потрачено более 136 миллионов рублей
05.08.2021
Работники подразделений Группы ММК сыграют в пляжный футбол
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021