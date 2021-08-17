В Группе ПАО «ММК» новые назначения

В Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) новые назначения – директором ОАО «ММК-Метиз» назначен Сергей Дубовский, до этого возглавлявший ООО «ММК-ЛМЗ» (Лысьвенский металлургический завод). Его преемником в Лысьве стал Алексей Кузнецов.

Как подчеркнул генеральный директор ММК Павел Шиляев, новые назначения связаны с реализацией Группой ПАО «ММК» масштабных инвестиционных проектов, направлены на совершенствование организационной структуры управления и дальнейшее повышение эффективности бизнес-процессов компаний.

«Уверен, что деловые качества и профессиональный опыт назначенных директоров позволят найти новые подходы и возможности для развития предприятий, входящих в Группу ММК», - сказал Павел Шиляев.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», Сергей Дубовский родился в Магнитогорске 2 мая 1972 года. В 1994 году по окончании Магнитогорского горно-металлургического института начал профессиональную деятельность на ММК вальцовщиком в листопрокатном цехе №4. Работал оператором поста управления, сменным мастером, начальником участка, заместителем начальника цеха. С 2012 по 2017 годы – начальник ЛПЦ №9. С 2017 года по 15 августа 2021 года возглавлял ООО «ММК-ЛМЗ».

Алексей Кузнецов родился в Магнитогорске девятого октября 1976 года Трудовую деятельность начал в 1994 году оператором поста управления в ЛПЦ №8 ММК. После окончания учёбы в МГТУ в 1999 году пришёл в ЛПЦ №10, где проработал до 2012 год, пройдя путь от оператора поста управления до заместителя начальника цеха по технологии. После работал начальником цеха горячей прокатки MMK Metalurji, заместителем главного прокатчика ОАО «ММК», начальником ЛПЦ №4, начальником отдела качества продукции, руководителем проекта «Совершенствование системы управления качеством ПАО «ММК». С 16 августа 2021 года назначен директором ООО «ММК-ЛМЗ».