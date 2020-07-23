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Водный дефицит сократили

В Хомутинино подключили к электросетям водозаборную скважину

Общество
Сегодня, 18:00
Автор: 
Любовь Юрина

 

 

 

В Хомутинино (Увельский район, Челябинская область) досрочно подключили к электрическим сетям социально-важный объект - водозаборную скважину, что позволило значительно повысить качество жизни более 1,5 тысячи жителей села.

Работы по технологическому присоединению в сжатые сроки выполнили специалисты Троицких электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Имевшиеся в селе две скважины не обеспечивали все потребности жителей Хомутинино в питьевой воде (порядка 500 кубов в сутки). В прошлом году за счет средств района был пробурен третий водоисточник. «За счет областных средств проложен магистральный водопровод протяженностью чуть более двух километров от этой скважины до станции водоочистки, от которой происходит раздача чистой воды по селу», - рассказал глава Увельского района Сергей Рослов.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, для новой скважины энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 711 метров и трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ с одним трансформатором мощностью 25 кВА. Специалисты компании установили 18 новых железобетонных опор, смонтировали около 2,4 километра самонесущего изолированного провода (СИП) и выполнили установку устройств защиты от перенапряжений.

Высокотехнологичный современный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы для людей и животных.

В настоящий момент селяне обеспечиваются питьевой водой из трех скважин. «Три скважины в сумме дают порядка 400 кубометров воды в сутки», - отметила глава Хомутининского сельского поселения Елена Сидоренко. Новая скважина дала жителям дополнительно 150 кубических метров воды в сутки, уточнили в администрации Увельского района.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Челябэнерго
питьевые скважины
Хомутинино
Увельский район
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