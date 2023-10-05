В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя

В исправительных учреждениях Челябинской области, на территории которых работают одна школа и 16 учебно-консультационных пунктов, сегодня, пятого октября, отметили День учителя.

В этом году на Южном Урале за парты сели около двух тысяч осужденных. Сеют разумное, доброе, вечное в исправительных учреждениях региона 130 педагогов, и почти все они имеют первую и высшую квалификационные категории.

Елена Милицина трудится в школе №50 при исправительной колонии №8 Челябинска уже около трех лет. Преподает осужденным мужчинам русский язык и литературу.

«Учебный процесс организован, как в обычной школе, и аттестаты выпускники получают государственного образца, – рассказывает Ирина Владимировна. – Вот только наши ученики – это достаточно взрослые люди и отношение к учебе у них соответствующее: на уроках ведут себя достойно, не нарушают дисциплину, стремятся получить прочные знания, так сказать, наверстать упущенное, чтобы в будущем появилось больше возможностей изменить свою жизнь к лучшему».

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, согласно законодательству РФ, все осужденные в возрасте до 30 лет обязаны получить в местах лишения свободы среднее образование. Граждане старше этого возраста учатся по желанию.

Александр Б. – один из таких учеников. Мужчина признается, что, несмотря на свой уже не юный возраст, пришел в школу за знаниями. Ему нравится узнавать новое, развиваться.

«Сегодня урок литературы был посвящен знакомству с биографиями и творчеством двух поэтов – Александра Пушкина и Марины Цветаевой. Мне было интересно, я узнал много нового, за что очень благодарен учителю», – рассказал Александр.

Он также отмечает, что интерес к знаниям ему привила Ирина Милицина, умеющая найти подход к каждому ученику, заинтересовать и мотивировать на учебу.

В праздничный день урок завершился поздравлениями и словами благодарности в адрес педагогического коллектива школы, которые звучали как от руководства ГУФСИН региона и сотрудников исправительной колонии, так и от учеников.

Начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-8 Артем Захаров торжественно зачитал поздравительный адрес от имени врио начальника ГУФСИН Челябинской области Сергея Бульчука.

От себя лично он также выразил уважаемым учителям признательность за их безграничную самоотверженность и преданность профессии, доброту и щедрость души, пожелал здоровья, добра и семейного благополучия.

После состоялось праздничное чаепитие.