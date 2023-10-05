05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
05.10.2023
Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке
05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
05.10.2023
Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»
05.10.2023
В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка
05.10.2023
Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
05.10.2023
Наталья Котова поздравила челябинских педагогов с Днем учителя
26.09.2023
Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя
05.10.2022
Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя
05.10.2022
Наталья Котова поздравляет челябинских педагогов с Днем учителя
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023