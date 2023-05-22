В каких случаях рекомендуется корм холистик для собак

Во многом состояние здоровья и общего самочувствия четвероногого питомца зависит от того, что он ест. Рацион должен быть сбалансированным, правильно подобранным с учетом особенностей породы, возраста питомца, его веса, физиологических особенностей организма. Многие ветеринары рекомендуют использовать готовые корма в виде сухих смесей и консервов, которые уже обогащены необходимыми минералами и витаминами. Условно всю продукцию, которая сегодня представлена в продаже, можно разделить на следующие категории:

эконом

премиум

супер-премиум

холистик

Классификация проводится на основании того, какой компонент в смеси выступает источником ценного белка, необходимого для полноценного роста и развития питомца. Учитывается процентное соотношение всех ингредиентов. По этим показателям лучшими кормами считаются смеси категории «Холистик». Для их приготовления используются только натуральные ингредиенты, поэтому вероятность развития аллергической реакции сводится к минимуму. В составе содержится максимальное количество белков, поэтому для утоления чувства голода требуется меньшее количество корма.

Чаще всего корм холистик для собак назначается в случаях, когда есть проблема лишнего веса. Посредством корректировки питания она успешно решается в течение нескольких месяцев. Также холистик корма назначаются при повышенной чувствительности пищеварительной системы, при частых аллергиях и прочих проблемах со здоровьем. Проконсультироваться по поводу подбора рациона можно с ветеринаром.

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Купить холистик корма и других проверенных брендов можно в онлайн-гипермаркете «Мир Корма». Это крупнейшая торговая площадка в сети, в каталоге которой представлен большой выбор зоотоваров для собак, кошек, птиц, грызунов: сухие корма и консервы разного класса, средства гигиены, аксессуары для домашних питомцев,лакомства

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Имеются противопоказания.Требуется консультация специалиста