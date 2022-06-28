В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмечать ежегодно восьмого июля.

Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин 28 июня 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его восьмого июля», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Впервые День семьи, любви и верности отметили в России в 2008-м году, объявленном в стране Годом семьи. С тех пор его праздновали восьмого июля - в День памяти святых Петра и Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.

В Челябинской области с 2010 года вручают медали «За любовь и верность». Эту почетную награду получили уже более 800 семей Южного Урала.

На территории Челябинской области Петру и Февронии посвящены две скульптурных композиции. Одна - в Пласте, вторая - в Южноуральске. К ним молодожены по традиции приносят цветы в день бракосочетания.

В 2018 году в Челябинске в городском парке «Сад Победы» открыли Аллею Любви, Семьи и Верности.

В 2022 году на Южном Урале 311 влюбленных пар планируют сыграть свадьбы в День семьи, любви и верности, который в этом году придется на пятницу.

ДЛЯ СПРАВКИ

Петр и Феврония, которые жили в XIII веке, стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.

Согласно легенде, князь Муромский Петр полюбил крестьянку Февронию, однако боярская знать была против их брака из-за низкого происхождения девушки. Петр и Феврония предпочли семейную жизнь княжескому престолу. Они жили долго и счастливо и умерли в 1228 году в один день и час - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.