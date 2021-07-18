Алексей Текслер оценил изменения в Карабаше 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День металлурга посетил Карабаш, градообразующее предприятие – Карабашмедь (входит в группу «Русская медная компания), а также благоустройство и социальные проекты, которые реализует РМК на территории города

«Руководство уделяет внимание не только производству, рабочим, но и всей социальной инфраструктуре города. Для нас это важно, это пример социального партнерства», - подчеркнул Алексей Текслер.

«Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК в 2004 году и с того момента компания начала реализацию в городе масштабных социальных программ.

Алексей Текслер побывал на строительной площадке пятиэтажного жилого дома по улице 23-й годовщины Октября. Средства на его возведение выделены в рамках областной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Сдать его планируют в сентябре 2021 года. В новостройке получат квартиры 90 семей, проживающих в аварийных домах.

«Мы видим объекты, которые строятся прямо сейчас, в первую очередь жилой дом, куда будем переселять жителей из ветхо-аварийного жилья, он будет сдан уже в сентябре. Многоквартирные дома не строились в Карабаше 15 лет. Одновременно с этим комбинат реализует свой проект, строит современный микрорайон – “Медный”», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона посетил и строящийся микрорайон «Медный». Проектом предусмотрено возведение трех трехэтажных домов. В комплексе будет 46 квартир, общая площадь жилья достигнет 3,4 тысячи квадратных метров. Работникам градообразующего предприятия «Карабашмедь» для покупки квартир предложат льготную ипотеку.

Алексей Текслер подчеркнул, что за последние годы в облике Карабаша произошли значительные изменения. «Появляются новые объекты, и спортивные, и социальные объекты, и кинотеатр с торгово-развлекательным комплексом, и объекты благоустройства – набережная, сквер. Жители очень положительно к этому относятся», - констатировал губернатор.

Глава региона принял участие в церемонии закладки камня под строительство бассейна с баней. В комплексе будет взрослая чаша на двадцать пять метров и детская - на десять метров, а также общественная баня. Ежедневно объект сможет принимать до 150-ти посетителей. Рядом с бассейном предусмотрены детская и спортивная площадки, парковка для автомобилей.

Губернатор также ознакомился с благоустройством центральной площади Карабаша. Проект «Новая площадь города» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек») Минстроя РФ.

На площади смонтирован скейт-парк, сцена для проведения городских мероприятий, предусмотрена площадка для строительства кафе, точки подключения игровых аттракционов. Работает музыкальный свето-динамический фонтан.

Алексею Текслеру показали площадку будущего строительства Центра культурного развития. Работы запланированы на 2022-2023 годы в рамках регионального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура»). Это будет многофункциональное культурное пространство с концертным залом на 310 зрительских мест, кабинетами для кружковой работы, хореографическим залом и музейно-выставочным пространством.

«Мы ремонтируем дороги, и в городе это тоже заметно. Сейчас занимаемся объездной дорогой, будем заниматься шлакоотвалами, которые на въезде в город», - отметил Алексей Текслер.

Затем губернатор осмотрел металлургический цех АО «Карабашмедь», где проходит процесс модернизации (медеразливочного комплекса - анодный передел).«Предприятие постоянно модернизируется, увеличивает объемы производства, причем не в ущерб экологии», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор констатировал, что в городе намечено еще много планов. Планов много. «Продолжится жилищное строительство, мы обсуждали сегодня строительство новой школы в Карабаше», - отметил глава региона.

Алексей Текслер пожелал всем жителям города здоровья, новых трудовых успехов и всего хорошего в семьях. «Мы, руководство будем делать все, чтобы наши предприятия развивались, чтобы были более экологичными», - заверил Алексей Текслер.

ФОТО: пресс-служба губернатора