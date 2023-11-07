В Карабаше открыта долгожданная транзитная дорога

В Карабашском городском округе (Челябинская область) запустили долгожданную дорогу по улице Пархоменко, выходящей на автомагистраль регионального значения Миасс-Карабаш-Кыштым. Теперь весь транзитный автомобильный поток будет следовать по объездной дороге.

«Дорога имеет стратегическое значение, всё время ремонта транспорт проходил через город и это доставляло массу неудобств местным жителям из-за большого потока машин. Сейчас городской маршрут безусловно остаётся открытым для гостей, как и прежде», - отметил глава города Станислав Афанасенко.

Работы на объекте протяженностью 7,1 километра разбили на несколько этапов и начали в прошлом году. Были учтены много нюансов, в том числе природный ландшафт территории. Реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство проводила подрядная организация «Урал-Сервис-Групп».

Как уточнили в горадминистрации, на подготовительном этапе для создания основания дороги было завезено более ста тысяч тонн скального грунта. Куратор проекта реконструкции автомобильной дороги из ООО «Урал - Сервис – Групп» Сергей Драчев подчеркнул, что был проделан колоссальный объём работы, в частности, земляных работ. «Только скального грунта было завезено более 100 тысяч тонн, фракционированного щебня более 50 тысяч тонн для устройства дорожной одежды», - пояснил он.

Было установлено 12 водопропускных труб, проведено электричество для дальнейшего освещения дороги.

Как пояснили в миндортранса региона, следующим этапом дорожники выполнили устройство нового земляного полотна на разных участках маршрута. Автодорога имеет три слоя асфальтобетонного покрытия типа А 16 ВТ, применяемого для «тяжелых» условий, то есть при повышенных нагрузках.

Для укладки дорожного полотна была использована износостойкая и эластичная смесь типа А 16 ВТ, которая выдерживает пониженные температуры, а в летний период не поддается нагрузкам большого транспорта. «В Карабаше такое асфальтобетонное покрытие до этого использовалось на локальных участках. Объёмный промежуток маршрута уложен впервые», - пояснили в мэрии.

На всем протяжении дороги установлено и новое барьерное ограждение, появились 1,5 километра тротуаров и опоры освещения.

Параллельно велась работа по изменению угла пересечения железнодорожного переезда. До этого он находился не по правилам, и проезд был небезопасен.

После ремонта автомагистраль стала шире, выше, ровнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

«В этом году огромное внимание губернатор Алексей Текслер уделяет муниципалитетам. Почти половина Дорожного фонда региона направлена на ремонты и строительство местных дорог, - рассказал на открытии министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. - И эта новая транзитная дорога, адаптированная к повышенным транспортным нагрузкам, интегрирована в улично-дорожную сеть Карабаша».