В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

В Карабаше (Челябинская область) продолжается широкомасштабный проект по рекультивации и благоустройству территорий, которые были загрязнены в советский период.

Напомним, в июне 2021 года в Карабаше стартовал масштабный проект по рекультивации накопленного экологического вреда. Были разработаны четыре программы.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар подвела промежуточные итоги первого года работы в этом направлении, сообщили в компании.

В 2022 году специалисты продолжают технический этап рекультивации бесхозного хвостохранилища №3 (оно появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината). Объект представлял собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы было источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в городе.

«Благодаря проводимой рекультивации будет полностью прекращено вымывание и выветривание отходов прошлого комбината», - отметила вице-президент. После этого на хвостохранилище начнут биологический этап рекультивации: на территорию завезут плодородный грунт и высадят многолетние травы. Проект рассчитан на пять-семь лет. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Завершилась очистка акватории Карабашского пруда и сейчас завершается благоустройство набережной. «Пруд приобретает ухоженный вид, а его набережная превращается в современную прогулочную зону», - рассказала Наталия Гончар.

Активные работы идут и по другому проекту - у подножья Золотой горы, а также возле Рыжего ручья и в пойме реки Сак-Элга. На этих территориях также создают биоплато (гидроботанические сооружения). На некоторых участках работы уже полностью завершены, взошла трава, уточнила Гончар.

В компании добавили, на территориях присутствия РМК на постоянной основе реализует экологические проекты: от озеленения промышленных площадок и зарыбления местных водоёмов до рекультивации объектов накопленного в прошлом веке вреда.