16.06.2022
Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах
16.06.2022
В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
16.06.2022
В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге
16.06.2022
«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля
16.06.2022
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены
02.06.2022
Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»
27.05.2022
Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
18.05.2022
На АГК запущена новая трёхкамерная пневмомеханическая техника
29.04.2022
Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022