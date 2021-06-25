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25.06.2021

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РМК
Карабашмедь
Карабаш
Экономика
25.06.2021 15:03

РМК за собственный счет рекультивирует сотни гектаров территории в Карабаше

Русская медная компания (АО «РМК») финансирует рекультивацию участков накопленного вреда в Карабаше Челябинской области. Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью АО «РМК», параллельно РМК запускает еще три проекта рекультивации. Общие инвестиции компании – около двух миллиардов рублей.

Для того, чтобы оценить весь вред экологии Карабаша ХХ века, компания в 2020 году профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда. По её итогам разрабатывается четыре проекта рекультивации.

Первый проект - «Северный участок» (в его границы входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы). По «Северному участку» идет первый этап общественных обсуждений, начаты подготовительные работы – благоустройство территории.

Проект рекультивации второго участка - «Южного» - в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль ул. Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах также будут созданы биоплато (гидроботанические сооружения).

Проект реабилитации Карабашского пруда (искусственный водоем рядом с заводом) также на этапе общественных обсуждений.

На хвостохранилище №3 работы уже стартовали. Объект представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды, которую добывали в Карабаше в XX веке. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы является источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в Карабашском городском округе.

«Рекультивация хвостохранилища №3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше – огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Проект рекультивации хвостохранилища №3 в 2020-м году прошел общественные обсуждения. На документацию получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По проекту в 2021 году началось финансирование технического этапа рекультивации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя планирование территории хвостохранилища: выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов, а также нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе рекультивации покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Данные меры позволят прекратить загрязнение окружающей среды с территории хвостохранилища №3. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Рекультивацию на Северном и Южном участках планируется завершить до конца 2022-го года. Полностью все работы на остальных объектах рекультивации планируется завершить в течение ближайших 5-7 лет.

 «В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004-го года, когда завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных Майскими указами Президента и национальными проектами», - прокомментировал президент РМК Всеволод Левин.

Ликвидация накопленного вреда экологии – одна из главных целей Майских указов Президента РФ Владимира Путина и национального проекта «Экология». Для реализации национального проекта на территории Челябинской области в 2018-м году Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним в 2019-м году РМК уже завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Сегодня на месте хвостохранилища зеленый газон.

Всего с 2012-го года Русская медная компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 миллиардов рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

СПРАВКА

по экологической ситуации в Карабаше

Город Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началась в 1910-и году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Восстановление нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004-м году. С этого момента на предприятии начинается масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства. На эти цели направлено уже более 30 миллиардов рублей.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.

РМК
Карабашмедь
Карабаш
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Сергей Антипов остался главой Курчатовского района Челябинска

23.06.2021 16:06

Уголовное дело в отношении скандального застройщика Сребрянского направлено в суд

23.06.2021 16:03

Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?

23.06.2021 15:44

В ЮУрГУ стартовала приемная кампания

23.06.2021 15:42

Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби

23.06.2021 15:29

У Еткульского района есть своя Книга памяти

23.06.2021 14:34

Отказ от прививки может привести к кардинальному изменению коронавируса

23.06.2021 14:33

Жители Красноармейского района называют свои дороги массажером кишечника

23.06.2021 14:01

В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ

23.06.2021 13:59

Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта

23.06.2021 13:42

Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде

23.06.2021 13:29

В Челябинске пройдет форум для профессиональных актёров

23.06.2021 13:13

Жители Тугайкуля вновь жалуются губернатору на темпы строительства школы в их микрорайоне

23.06.2021 12:55

Текслер: Основная задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции

23.06.2021 12:23

Ковид в Челябинской области наращивает темпы прироста

23.06.2021 12:21

В Челябинск снова приедут сильнейшие фигуристы России

23.06.2021 12:06

В Озерске недобросовестные поставщики сливочного масла наживались за счет госконтрактов

23.06.2021 11:53

Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов

23.06.2021 11:41

Челябинск снова «поплыл»

23.06.2021 11:20

Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится

23.06.2021 10:45

Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим

23.06.2021 10:28

В Челябинске водители скорой все чаще обращаются за помощью к Росгвардии

23.06.2021 10:13

В Челябинске пьяный пассажир маршрутки с «розочкой» напал на водителя

23.06.2021 09:49

Челябинский театр кукол  приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»

22.06.2021 23:25

Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб

22.06.2021 21:53

В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали

22.06.2021 21:04

В среду в Челябинской области возможны дожди и грозы

22.06.2021 20:19

Челябинцы увидят легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

22.06.2021 19:11

Анонсы событий и мероприятий на 23 июня

22.06.2021 16:54

В футбол играли настоящие артисты

22.06.2021 16:47

Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет

22.06.2021 16:46

Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»

22.06.2021 16:44

Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям

22.06.2021 16:37

Рецензия на перформанс mini театра «Тела Платона»

22.06.2021 16:36

Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки