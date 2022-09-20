В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту

В Карабашском городском округе (Челябинская область) открылась первая секция по пожарно-спасательному спорту. Она создана на базе нового пожарного депо.

Сегодня, 20 сентября, в здании пожарно-спасательной части №72 состоялся открытый урок, в котором приняли участие порядка ста школьников. Воспитанники секции провели показательные выступления.

Напомним, в июле 2022 года в Карабаше открыли пожарно-спасательную часть №72 (до этого момента в городе квартировало отделение миасского пожарного гарнизона в старом, условно приспособленном под нужды спасательного ведомства).

Расходы на строительство нового депо взяло на себя градообразующее предприятие АО «Карабашмедь» (входит в состав Русской медной компании, РМК) в рамках соглашения с Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

Как отметил начальник пожарно-спасательной части № 72 Андрей Юрчук, в старом здании пожарной части не было подходящих условий для проведения открытых уроков.

Теперь депо оснащено современной техникой - учебно-тренировочная башня, теплодымокамера, способная имитировать обстановку настоящего пожара. В части три новых пожарных автоцистерны повышенной проходимости. Одна машина – автоцистерна-лестница. Можно и забраться на высокий этаж и тушить пожар. В депо ждут еще один специальный автомобиль.

Если раньше пришедшим в депо детям могли продемонстрировать только технику, то теперь показывают также боевую одежду, теплодымокамеру, дают поработать со стволами.

«Для школьников провели экскурсию по основному корпусу, все желающие преодолели дистанцию на учебно-тренировочной башне, поднявшись на высоту второго этажа по штурмовой лестнице, испытали свои силы в подаче воду из пожарного ствола, примерили боевую одежду огнеборцев», - поделился Андрей Ершук.

Также детям показали работу в теплодымокамере. Пожарный в полном обмундировании заходил в задымлённое помещение с практически нулевой видимостью.

«Мне понравилось, когда мы забирались на вышку, она очень высокая, - поделился четвероклассник Артем после завершения урока. – Понравилось наблюдать, как примеряли форму. Пожарные должны быстро одеть сапоги, штаны, защитную куртку и каску и отправиться на вызов».

Ученица четвертого класса Софья отметила, что форма пожарных очень тяжелая и в ней очень жарко. Но при этом пожарные все делают быстро и слаженно. «Самое главное, что благодаря пожарным перестают гибнуть люди», - подчеркивает школьница.

Созданные в ПСЧ условия позволили в этом году открыть на базе депо секцию пожарно-спасательного спорта. Это новое направление для Карабаша. Сейчас в секции занимаются 11 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Во время экскурсии они провели показательное выступление. Занятия проводит командир отделения Михаил Шаров.

«На тренировках подростки учатся подниматься по штурмовой лестнице, преодолевают полосу с препятствиями. В будущем многие, кто занимается в таких секциях, поступают в профильные учебные заведения, а после окончания приходят работать в ряды МЧС», - рассказал руководитель секции.

По словам Михаила, некоторые дети, которые занимаются в аналогичных секциях в других городах, потом поступают в Уральский институт ГПС МЧС России (Екатеринбург) на специальность «пожарная безопасность». Часть ребяят, отучившись, вернулась работать в свой родной город.

В штате пожарно-спасательной части Карабаша - 51 человек. В зоне реагирования –населённые пункты Карабашского городского округа, более трёх тысяч индивидуальных и многоквартирных домов, 35 объектов социального значения.

С 2007 года подразделение ПСЧ №72 размещалось в здании, которое нуждалось в капитальном ремонте и не позволяло полноценно организовать несение караульной службы. Отсутствовала территория для учебно-тренировочных объектов. Теперь депо оснащено необходимым оборудованием для повышения профессиональных навыков и оперативного оказания помощи населению.