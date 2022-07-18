В Карабаше завершается строительство первого бассейна с городской баней

В Карабаше (Челябинская область) продолжают строить плавательный бассейн. Объект вчера, 17 июля, проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего рабочего визита в город.

Спортивный комплекс располагается на улице Шахтерской по соседству с новым жилым комплексом «Медный» и ТРЦ «Медь». Площадь бассейна - более 1,3 тысячи квадратных метров.

В бассейне оборудуют две чаши – двадцать пять и десять метров в длину. Кроме того, в том же здании расположится общественная баня площадью 350 квадратных метров. На прилегающей территории появится детская и спортивная площадки, благоустроенная парковка. Открытие бассейна для посетителей планируется в начале учебного года.

Новый социальный объект был презентован в Карабаше в прошлом году в канун празднования Дня металлурга. Проекты развития территорий и программы социальной поддержки реализует Русская медная компания (АО «РМК») на территориях своего присутствия. В Карабаше в группу РМК входит градообразующее предприятие – АО «Карабашмедь».

Тогда в церемонии закладки первого камня принимал участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.