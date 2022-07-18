18.07.2022
Дело экстрадированного из Испании россиянина передано в суд Челябинска
18.07.2022
Кондуктора из Еманжелинска, которая высадила из автобуса ребенка, привлекли к административной ответственности
18.07.2022
В Карабаше завершается строительство первого бассейна с городской баней
18.07.2022
Челябинск возобновляет авиасообщение с Пермью
18.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
18.07.2022
Четыре ярких культурных события объединили на Южном Урале более 60 тысяч гостей
В Карабаше завершается строительство первого бассейна с городской баней
18.07.2022
Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном
18.07.2022
В Карабаше появилась воскресная школа
18.07.2022
Пожарные Карабаша справили новоселье
18.07.2022
В Кыштыме открылся новый универсальный спортивный комплекс
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022