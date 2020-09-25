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В Карталах назначен новый транспортный прокурор

Общество
Сегодня, 15:46
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов назначил советника юстиции Антона Колосова на должность Карталинского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры сроком на пять лет.

Распоряжение на назначение на должность транспортного прокурора Антона Колосова подписано 24 сентября 2020 года.

Для справки:

Антон Колосов окончил Уральский юридический институт МВД России, работал следователем в органах внутренних дел.
Проходит службу в органах прокуратуры с 2007 года.

С 2015 года Колосов занимал должность Находкинского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры. В июне 2018 года он был назначен на должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Уральской транспортной прокуратуры.
За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

 

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