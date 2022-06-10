В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

В Каслях (Челябинская область) ведется подготовка к реставрации здания госпиталя, построенного в 20-е годы 19-го века (предположительно, по проекту архитектора Михаила Малахова) и являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Как отмечают в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, разрешение на проведение работ по сохранению исторического здания выдано на основании проекта реставрации и приспособления.

«По информации, полученной от подрядной организации - ООО «Юнивест-Строй» (Екатеринбург), в настоящее время ведется закупка материалов и демонтажные работы современных отделочных материалов и систем, не представляющих архитектурной ценности, внутри помещений здания», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном госкомитете охраны объектов культурного наследия.

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Также в комитете сообщили, что с 15-го июня подрядчик планирует приступить к обустройству строительной площадки (это установка лесов и ограждения, организация мест хранения материалов), после чего будут начаты строительные работы.

Госпиталь, который ждет реставрация, находится в исторической части Каслей, на улице Коммуны (раньше она называлась Назаретская).

Построенное в период между 1823-м и 1827-м годами, здание является одной из самых ранних каменных построек поселения-завода Касли.

«Черты русского классицизма проявляются во всех элементах сооружения. В декоре крыльев здания присутствуют элементы барокко: разорванные линии карнизов под фронтонами, слуховые окна - люкарны, детали оформления арочных проемов», - отмечают в госкомитете.

В 19-м веке здесь размещался госпиталь для рабочих завода на 12 койко-мест. В 1870-1880-м годах в части помещений работала школа мастеров художественного литья. В советский период - вплоть до 2000-х годов – в историческом здании размещалось хирургическое отделение центральной районной больницы.

В 2009-м году объект передали в оперативное управление муниципальному учреждению «Каслинский историко-художественный музей». После завершения ремонтно-реставрационных работ в здании планируется разместить учреждение культуры – Каслинский краеведческий музей.

«Все работы связаны с реставрацией и ремонтом уже имеющихся фасадов интерьеров здания - без изменения его архитектурно-художественного внешнего облика», - подчеркнули в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Важно, что в проекте учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья – после реконструкции историческое здание смогут посещать и маломобильные группы населения.