10.06.2022
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
10.06.2022
Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
10.06.2022
В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ
09.06.2022
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
09.06.2022
В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
26.05.2022
Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки
24.06.2021
В Челябинске откроют памятник, символизирующий подвиг врачей в борьбе с ковидом
11.11.2020
Жителям Каслей подарили сквер, утопающий в зелени
14.02.2020
Жители Каслей встали на защиту любимого кинотеатра, который могут закрыть из-за коммунальных долгов
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022