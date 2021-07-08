В Катав-Ивановский район слетелись юные «десантники»

В селе Серпиевка Катав-Ивановского района (Челябинская область) состоялось торжественное открытие военно-патриотического слета «Десантник».

Первая смена лагеря собрала 75 ребят, а всего в июле пройдут четыре смены для трехсот детей. Инициатива Союза десантников Катав-Ивановского района и города Усть-Катава поддержана грантом губернатора Челябинской области, предоставленным Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Основная идея проекта – сохранение преемственности поколений, а также воспитание в подростках мужественности, самостоятельности, ответственности, патриотизма и ориентации на службу в вооружённых силах РФ.

Мероприятия, подготовленные организаторами, позволят молодым людям - будущим призывникам, окунуться в атмосферу тактической военной игры и условия, максимально приближённые к реальной службе в армии.

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Торжественное открытие, на котором играл военный оркестр, посетили глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович и представители Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Гости поздравили организаторов с успешным началом реализации инициативы и отметили масштабность проекта и высокий уровень организации события.

После напутственных слов организаторов и гостей прошли показательные выступления солдат мобильной роты воинской части 41013 «Трехгорный-1» и представление команд – участников слета.

Руководитель проекта «Десантник» Алексей Воробьев рассказал, что в первый день работы лагеря ребята ознакомились с автоматом АК-74, его устройством и подходом к огневому рубежу, прошли боевую подготовку - стойки и силовые упражнения, познакомились с химическим защитным оборудованием, попробовали себя в роли связиста с помощью переносной станции связи, приняли участие в соревнованиях между отрядами.

В ходе проекта для участников пройдут лекции по охране безопасности жизни, оказанию первой помощи, основам боевых искусств, военной истории РФ. Ребята научатся преодолевать настоящую полосу препятствий: лазить по канату, взбираться на отвесные стены, бегать на длинные дистанции, а также освоят работу в командах и быт в палатках.

Организаторы уверены, что развитие командного духа и атмосферы братства сделает слет незабываемым для подростков и молодёжи, позволит ребятам раскрыть свои лучшие качества и приобрести новых друзей.