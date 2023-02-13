В конце февраля Челябинск наполнится солнцем

Радио ОЛИМП запускает яркий весенний флешмоб – «Раскрась солнцем Челябинск». Челябинцев и гостей города приглашают прийти на Масленицу в одежде желтого цвета. Все участники флешмоба получат возможность выиграть призы: сертификаты на развлечения, гаджеты от сети магазинов "Все сам+" и главный подарок - семейный тур в отеле Smolinopark.

Масленичные гуляния вместе с радио ОЛИМП пройдут 26 февраля в парке им. Гагарина и Суду Победы, а также 23 февраля на "Катке рекордов радио ОЛИМП" в парке им. Терешковой.

Для участия во флешмобе нужно прийти на любое праздничное гуляние в одежде желтого цвета и зарегистрироваться на площадках радио ОЛИМП, раскрашеных в цвет солнца - их заметно издалека.

Главного победителя флешмоба и обладателей призов определят 27 февраля ведущие шоу «Утро на Олимпе» – Арина Сергеева и Рома Прецер. Розыгрыш состоится в прямом эфире на 104.5 FM.