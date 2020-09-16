В Коркино открылась самая большая на Южном Урале детская площадка

Новая современная детская площадка площадью около 1,3 тысячи квадратных метров открылась в Коркино (Челябинская область). Новый объект построила Русская медная компания при Физкультурно-оздоровительном комплексе, который также возвела в городе АО «РМК». На сегодня это самая крупная детская площадка в области.

Как сообщили в пресс-службе РМК, площадка оборудована десятками развивающих тренажеров и включает несколько игровых зон для детей разного возраста. Это яркие качели, карусели, интерактивные модули и уличные спортивные снаряды. Главный элемент – игровая крепость с башнями, переходами и спусками.

Над разработкой и монтажом комплекса работали специализированные подрядчики. Все элементы городка спроектированы и произведены с учетом современных требований безопасности. На строительство площадки РМК направила более семи миллионов рублей.

В церемонии открытия детского городка участвовали глава Коркинского района Наталья Лощинина, председатель районного Собрания депутатов Николай Швец, член Общественной палаты Челябинской области Олег Гербер, директор обособленного подразделения РМК в Челябинской области Анатолий Еремин и директор ФОК РМК Роман Горохов. Событие приурочили к празднованию двухлетия ФОКа РМК, который был открыт в сентябре 2018 года.

Новый детский городок – первый из социальных проектов, которые в течение 2020 – 2021 годов в Коркино планирует реализовать РМК. Здесь отремонтируют детский сад №1, реконструируют лыжную базу «Березка», в том числе построят на ее территории новый отапливаемый корпус и современную лыжероллерную трассу. На строительство и ремонт социальных объектов Коркино компания направит около 250 миллионов рублей. Решение об инвестициях в развитие инфраструктуры города принял председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Справка

РМК – давний социальный партнер Коркинского района. В 2017 году компания профинансировала реконструкцию обновление оснащения детского сада №32 в городе Коркино. Также в рамках проекта на территории сада появились безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя. Объем инвестиций составил 36 миллионов рублей.

В 2018 году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании ФОКа РМК размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал. На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона. На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 миллионов рублей. Объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области. В 2017 году аналогичный многофункциональный спорткомплекс был построен в Карабаше, в котором работает градообразующее предприятие РМК «Карабашмедь». Летом 2020 года РМК открыла плавательный бассейн в селе Варна Челябинской области.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 10 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей