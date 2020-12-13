В Коркино открылся новый хоккейный корт, который оценил губернатор

Новый хоккейный корт под открытым небом открылся на стадионе «Горняк» в Коркино (Челябинская область). Объект, который построен в рамках совместного проекта Русской медной компании (АО «РМК») и челябинского хоккейного клуба «Трактор», оценил губернатор, президент ХК Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Департаменте информационной политики и связей с общественностью, корт – это четвертый крупный спортивный объект, созданный при участии РМК в Коркинском районе. Ранее РМК открыла в Коркинском районе две воркаут-площадки и современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Юные коркинские хоккеисты провели в честь открытия корта товарищеский матч, которые посетил Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в муниципалитет 11 декабря.

Совместный проект РМК и ХК «Трактор» стартовал в 2020 году. В рамках него в Челябинской области построено пять современных уличных хоккейных кортов – четыре в Челябинске и один в Коркино. На строительство кортов РМК направила 30 миллионов рублей. Содержание объектов взял на себя ХК «Трактор». На площадках смогут заниматься все желающие. Кроме того, здесь планируется проводить занятия детских секций и мастер-классы от звезд российского и мирового хоккея.

Алексей Текслер рассказал, что поставил перед районным властями задачу по увеличению объемов жилищного строительства. «Конечно, рядом с новым жильем должна быть современная социальная инфраструктура. Поэтому, уверен, жители новостроек и всех близлежащих домов станут посетителями тех объектов, которые сегодня возводятся в Коркинском районе при участии Русской медной компании», - подчеркнул губернатор.

«С 2016 года в развитие социальной сферы Коркинского и Сосновского районов Челябинской области РМК инвестировала около 500 миллионов рублей, - отметил президент РМК Всеволод Левин. - Наряду с инвестициями в производство мы вкладываем в инфраструктуру, чтобы наши сотрудники и все местные жители могли пользоваться современными социальными объектами. Это детские сады, спорткомплексы. Создание условий для массового спорта, прежде всего, детского спорта – одно из главных направлений нашей социальной политики. Помимо оздоровления это хороший элемент воспитания. Поэтому мы поддержали предложение хоккейного клуба «Трактор» построить современные уличные хоккейные корты».

В настоящее время на средства РМК в Коркино идет реконструкция лыжной базы «Березка». Основные строительные работы здесь планируется завершить к концу 2020 года. На базе появится новый теплый корпус с современными помещениями для тренировок, душевыми и комнатами для хранения спортинвентаря. Кроме того, предусмотрена установка детских и спортивных площадок. Весной 2021 года планируется строительство новой учебной лыжероллерной трассы для тренировок в весенне-летний период. В проект РМК инвестирует 80 миллионов рублей.