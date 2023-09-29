В Коркино студенты пищевого колледжа взяли «бразды правления» в свои руки

Студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) сегодня, 29 сентября, освободили преподавателей от их привычных обязанностей и взяли «бразды правления» в свои руки.

Как отмечает советник по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПиТ Галина Стеканова, день самоуправления в стенах учреждения проводится, по доброй традиции, накануне Дня среднего профессионального образования, который установлен указом президента РФ от 25 июля 2022 года (целью Дня СПО является развитие и популяризация среднего профессионального образования).

Праздник в колледже торговли и питания города Коркино получился, по мнению всех его участников, ярким и интересным.

«В фойе колледжа преподавателей и обучающихся встречали представители администрации - студенты-дублеры Дмитрий Кияткин и Александра Павлова. Яркая фотозона, зажигательная музыка, взволнованные лица дублеров-преподавателей - вся обстановка начинающегося учебного дня настраивала на необычный лад. Студенты-дублеры, вместе с преподавателями подготовившие занятия, получили незабываемые впечатления, оказавшись у доски в новой для себя роли, ведь им пришлось проводить тесты, викторины, показывать презентации, отвечать на каверзные вопросы студенческой аудитории», - рассказала Галина Стеканова.

Педагоги в этот день, по ее словам, также не остались без внимания: для них Дмитрий и Александра провели педсовет, на котором наконец-то можно было и обсудить прогноз погоды на грядущий учебный год, и сверить его с гороскопом, а при этом еще и вникнуть в лингвистические особенности языкового общения студентов.

«Подобные мероприятия способствуют сплоченности студенческого коллектива, пониманию того, как важен труд преподавателей. В этот день от студентов в адрес учителей неоднократно звучали слова: «Спасибо! Благодарю за доверие!», а наставникам удалось увидеть своих подопечных в нелегкой и ответственной роли педагогов, с которой они справились на «отлично»», - отметила Галина Стеканова.

Традиционно день самоуправления в коркинском колледже завершился праздником посвящения первокурсников в студенты. Это ежегодное мероприятие является началом самого яркого и незабываемого периода в жизни каждого студента, и каждый первокурсник ждет его с особым чувством.

Как рассказала Галина Стеканова, каждая студенческая группа первокурсников уже на этапе подготовки к мероприятию должна была стать сплоченной командой, способной решать поставленные задачи. И вот ответственный момент: группам предстоит определить, кто будет выполнять задания квеста, а кто останется создавать коллаж на тему «Я - студент ЧГКИПИТ».

«Все участники, независимо от выбранной роли, проявили командный дух, взаимную поддержку, показали умение понимать друг друга с полуслова. Окончание мероприятия ознаменовал небольшой «капустник» - студенческий концерт из стихов и сценок, в которых теперь уже настоящие студенты отразили свое представлением о выбранной специальности», - отметила Галина Стеканова.

Теперь первокурсники - полноправные члены большой и дружной семьи, впереди у них нелегкий путь: нужно и в коллектив гармонично влиться, найти себе друзей, и учиться ответственно и серьезно, ведь обучение в колледже – это первый шаг будущего компетентного специалиста по карьерной лестнице.