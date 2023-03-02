В Коркинской горбольнице – смена руководства

Главным врачом городской больницы №1 города Коркино (Челябинская область) назначен 60-летний Владимир Селютин.

«Владимир Анатольевич хорошо известен в медицинских кругах, человек порядочный, вдумчивый руководитель. На протяжении последних 11 лет возглавлял первомайскую больницу (в поселке Первомайский)», - рассказала глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина на своей странице в соцсетях.

По словам мэра, Селютин два срока подряд избирался депутатом Собрания депутатов, что тоже говорит о высоком к нему доверии жителей.

В 2023-2024 годах коркинскую больницу ожидает большой капитальный ремонт стоимостью около 300 миллионов рублей.

«Этот год начался с ремонта терапевтического корпуса, на следующий планируется капремонт трехэтажного хирургического корпуса. А в 2025 году отремонтируем поликлинику, роддом и гинекологию», - поделился планами новый главный врач.

Напомним, с октября 2017 года коркинской горбольницей руководил Виктор Филиппов. В декабре 2022 года он покинул занимаемый пост. Обязанности главврача с 31 декабря 2022 года по 19 февраля 2023 года исполнял Михаил Степанов.

С 20 февраля 2023 года главным врачом является Владимир Анатольевич Селютин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Владимир Селютин родился 28 августа 1962 года в с. Никольское Октябрьского района Челябинской области. Еще в школе мечтал стать врачом. В 1987 году окончил Челябинский медицинский институт («лечебное дело»), а в 1988 году - интернатуру по специальности «дерматовенерология». Свою медицинскую деятельность Владимир Анатольевич начал в 1988 году в Областном кожно-венерологическом диспансере №11, работал врачом-дерматовенерологом, был заведующим кожно-венерологического отделения.

На сегодняшний день стаж работы в здравоохранении составляет более 34 лет. На руководящей должности более 15 лет. У Селютина два сына, которые тоже стали докторами.