06.10.2023
Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус
06.10.2023
В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»
06.10.2023
Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках
06.10.2023
В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб
06.10.2023
Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов
06.10.2023
В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер
В Курчатовском районе Челябинска построят муниципальный детский сад на 140 мест
28.08.2023
Пять новых детских садов скоро откроют в Челябинске
11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
17.05.2022
Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта
25.02.2022
Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023