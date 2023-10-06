В Курчатовском районе Челябинска построят муниципальный детский сад на 140 мест

В 48-м микрорайоне Курчатовского района Челябинска до конца 2024 года построят муниципальный детский сад на 140 мест.

Дошкольное образовательное учреждение расположится на территории в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля, на земельном участке с кадастровым номером 74:19:0901002:2106.

Прием заявок от желающих получить контракт на выполнение строительно-монтажных работ, заказчиком которого является управление капитального строительства Челябинска, завершен сегодня, шестого октября. Сейчас начала работу комиссия, которой предстоит определить победителя.

Отметим, на строительство детского сада №2 в микрорайоне №48 Курчатовского района предусмотрено выделение внушительной суммы - 198 миллионов 428 тысяч рублей.

Исполнителю контракта предстоит построить двухэтажное здание детского сада, в группах на первом этаже проектом предусмотрен теплый пол.

В технической документации сообщается, что объект будущего строительства – это здание садика, шесть групповых площадок с теневыми навесами, физкультурная и хозяйственная площадки. Вокруг здания должен быть организован круговой проезд для пожарных машин, а территория детского сада должна быть огорожена.

Кроме того, проектом предусмотрено устройство проездов из асфальтобетона шириной не менее трех с половиной метров и пешеходных дорожек из плиточного покрытия. Площадки для детских игр и занятий физкультурой будут иметь комбинированное покрытие: травяное (рулонный газон) и резиновое, травмобезопасное покрытие.

Площадь застройки составит 1 450,5 квадратных метра, озеленения - 2 078,5 «квадрата». Общая площадь здания составит 2 515,7 квадратных метра.