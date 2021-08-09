09.08.2021
В Челябинске восстановили работу светофора на Дзержинского – Гагарина
09.08.2021
В пожарной части Копейска заступил на службу хвостатый сотрудник
09.08.2021
В Челябинске собственники жилья снова отказываются «скидываться» на ремонт или замену бойлеров
09.08.2021
Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело
09.08.2021
Коммунальщики Челябинска начали получать паспорта готовности к новому отопительному сезону
09.08.2021
Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город
В Курчатовском районе Челябинска в двух скверах поставили камеры видеонаблюдения
05.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
03.08.2021
Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре
02.08.2021
В Курчатовском районе Челябинска для безопасности жителей устанавливают освещение
26.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021