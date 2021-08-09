В Курчатовском районе Челябинска в двух скверах поставили камеры видеонаблюдения

В Курчатовском районе Челябинска завершили установку камер видеонаблюдения на двух общественных пространствах – на улице Красного Урала и улице 40 лет Победы. О результатах благоустройства в понедельник, девятого августа, на аппаратном совещании рассказал Глава района Сергей Антипов.

«На прошлой неделе из экономии районных средств отыграли аукцион, заключили контракт на ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов по девяти адресам. Срок реализации – до середины сентября. Помимо этого, поставили камеры на двух общественных пространствах: по улице Красного Урала и по улице 40 лет Победы», – сообщил Сергей Васильевич.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в районе ведется монтаж сетей наружного освещения на пешеходной зоне на Комсомольском проспекте, а также ремонтируются пять дворов.

«Продолжается контроль реализации проекта по инициативному бюджетированию по 14 адресам, - подчеркнул Сергей Антипов. - Чему был посвящен еженедельный объезд с управляющими компаниями по поводу ремонтных работ».

В Курчатовском районе продолжаются и работы по подготовке к отопительному сезону. Из-за проверки теплосетей к горячему водоснабжению не подключены четыре жилых дома, одно медучреждение и одна школа.

За неделю произошло десять пожаров. Вместе с тем, объекты жилищно- коммунального хозяйства в Курчатовском районе работают в штатном режиме, серьезных аварийных ситуаций за неделю не произошло.