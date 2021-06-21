В Курчатовском районе подрядчикам грозит штраф за заросшие травой газоны

Глава Курчатовского района Сергей Антипов поставил перед подрядчиками задачу – выкосить траву в течение пяти-шести дней. Об этом он сообщил сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании мэру Челябинска Наталье Котовой.

«По вашему поручению, Наталья Петровна, при личном объезде района на этой неделе уделили внимание кошению травы на наших районных территориях, внутриквартальных проездах. Сделан ряд замечаний подрядным организациям, которые содержат территории - косят траву. Не будут выполнять, будут штрафные санкции. Мы поставили сроки выполнения – пять-шесть дней», - сказал Сергей Антипов.

В Курчатовском районе также ведется работа по замене засохших зеленых насаждений.

«Подрядчик приступает к пересадке, - уточнил глава района. - Можжевельник подсох, и кусты требуют пересадки на общественных пространствах по Комсомольскому, 39 и по проспекту Победы. Погода позволяет делать пересадку, она будет выполняться».

По словам Сергея Антипова, в районе завершились работы по цветочному оформлению района. Сейчас ведется поливка и прополка клумб и цветников. А также рабочие проводят уборку, очистку урн от мусора, ликвидируют свалки.

В рамках проекта по «формированию городской комфортной среды» на 90% завершены работы по укладке тропиночной сети на пешеходной зоне на Комсомольском проспекте. Там уже приступили к монтажу малых архитектурных форм.

Наталья Котова поинтересовалась ходом работ по обустройству площадки для качелей в ЖК «Александровский».