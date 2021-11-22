В Курчатовском районе подвели итоги фестиваля видеофильмов, аналогов которому в Челябинске нет

В Курчатовском районе Челябинска в пятницу, 19 ноября, подвели итоги традиционного фестиваля видеофильмов «Наш дом – Курчатовский». Обладателем Гран-при стали учащиеся школы №3.

Фестиваль видеофильмов в Курчатовском районе проводится ежегодно. Аналогов ему нет. В фестивале участвуют детские сады, школы, средне-специальные учебные заведения, предприятия.

«Каждый год мы объединяем целую команду, которая смотрит, как вы творите, как у нас повышается культурный уровень. Это замечательный фестиваль видеофильмов, где каждый может проявить свои творческие способности. От себя и администрации Курчатовского района выражаю благодарность за то, что вы помогаете нам сделать наш район и этот мир лучше!», – обратился к участникам фестиваля первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин.

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Все работы участников проходят тщательный отбор. В первую очередь, члены жюри – представители кафедры Режиссуры кино и телевидения ЧГИК – оценивают идею и то, как авторы картины смогли донести ее до зрителей. Кроме того, важны операторская работа и актерская игра. Как отметил на мастер-классе для участников фестиваля кинорежиссер Иван Артемов, без сценария ничего хорошего не получится: «Если у киноработы слабый сценарий, то ни монтаж, ни звукорежиссура, ни актеры не спасут!».

Каждый год часть номинаций заменяют, чтобы участникам было интереснее. Например, в прошлом году одна из тем была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в этом году ее заменили номинацией «Космос. Вчера, сегодня, завтра». Обладатели Гран-при фестиваля – ученики школы №3 – рассказали в своем фильме: «Каждое лето на базе нашей школы организуют трудовой отряд. В соответствии с тематикой смены, а она была в этом году космической, мы сняли фильм о работе отряда, о важных событиях. Сюжетная линия была заложена именно так, чтобы мы могли показать жизнь земли и ее обитателей», –рассказал учитель ОБЖ, Технологии и Основ предпринимательства школы №3 Анатолий Мамаев.

Начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Евгений Макаров подчеркнул, что в следующем году, перед конкурсом, специалисты, занимающиеся созданием серьезных фильмов, дадут всем участникам мастер-классы. Так, приобретенные знания они смогут применить перед подготовкой к очередному кинофестивалю.

«До пандемии наш фестиваль гремел и плясал. Мы проводили его в больших помещениях, где каждый участник мог подойти к профессионалам, пообщаться с ними. В следующем году мы очень хотим, чтобы такой формат вернулся!», – рассказал Евгений Макаров.

Все лауреаты фестиваля получили дипломы и призы от Администрации Курчатовского района.

Отметим, фестиваль видеофильмов стартовал в Курчатовском районе в 2009 году. Проект направлен на развитие творческого потенциала молодых людей. Фестиваль носит имя Анатолия Трегубова – телеоператора, стоявшего у истоков развития любительского кино на Урале. Он внес значительный вклад в развитие челябинского телевидения. Анатолий Иванович был жителем Курчатовского района и проводил кинофестивали, смотры любительских фильмов, был председателем жюри разных конкурсов.