В Ленинском районе Челябинска в воскресенье закроют движение трамваев

В Ленинском районе Челябинска в воскресенье, четвертого декабря, закроют движение трамваев.

Городской общественный электротранспорт не будет ходить в районе до пяти утра понедельника, пятого декабря.

Закрытие движения связано с технологическими работами на трамвайных путях по улице Новороссийской.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение трамвайных маршрутов №18 и №22 организуют до кольца «Харлова», маршрут №12 отменят.